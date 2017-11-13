Deniz küstü

Son günlerde artan enflasyon artışından deniz ürünleri de nasibini alırken, bu kış denizdeki bereketsizlik balıkçıların yüzünü güldürmediği gibi vatandaşında cebini yakıyor.

Tarihten günümüze liman kenti ilimizde bugün halen önemli bir kesimin geçim kaynağı balıkçılık. Marmara ve Karadeniz açıklarında bu mesleği yürüten balıkçıların yüzü gülmüyor. Sabah erken saatlerinde denize açılan balıkçılar kimi zaman ağları boş dönüyor. Uzun yıllar sonra ilk kez denizde balık avlanmakta zorlanan Bağırganlılı Balıkçılar beklenen bolluk olmazsa bu sezon balığı da halk pahalı yiyecek diyor.

EKSİK ÇOK, DERDE ÇARE YOK

1979 yılında günümüze kadar faaliyet gösteren ve 75 üyesi ile hizmet veren Bağırganlı Köyü Su Ürünleri Kooperatifi çok büyük sorunlarla karşı karşıya. 2008 yılında yapımı tamamlanan Bağırganlı limanındaki eksiklikler limanın tam kapasite faaliyet göstermesine engel. Kooperatif 10 yıl (2015-2025) Milli Emlak’tan kiraladıkları liman için kooperatif gelirlerinin %10 ile yıllık 15 bin TL kira ödüyor. Ancak Bağırganlı limanında çevre düzenlemesi, mescit, lokanta, idari bina ve daha da önemlisi ağ mağazası (tamir bakım yeri) bulunmuyor. Liman yapımında olması gereken bu hizmet alanlarını Bağırganlı kooperatif üyeleri gelirleri yetersiz olduğu için kendi imkânlarıyla da yapamıyor. Böyle önemli bir limanda halkın talep etmesine rağmen limana gelen günlük taze balıklarımın halka satışının yapılabileceğiz tezgâhlarının olmaması da yine gelen şikâyetler arasında

FIRTINADA MENDİREKLER YIKILDI

Bağırganlı Köyü Su Ürünleri Kooperatifi üyeleri geçtiğimiz yıl çıkan fırtına ve dalgadan limandaki fener alayının da zarar görerek yıkıldığını açıkladı. 65 bin metre kare alan üzerinde faaliyet gösteren Bağırganlı limanına Erdek, Bandırma, Trabzon, İstanbul, Samsun olmak üzere birçok şehirden misafir tekne geliyor. 100 mil doğu, 100 mil batı olmak üzere limandan 12 mil açıklarda avlama yapan Bağırganlılı balıkçılar Ağva, Kefken, Şile, Ballıkaya, Sarısu, Kumallı bölgelerinde avlanıyor. Kooperatife bağlı 4/3 küçük 75, 4/1 20 büyük tekne bulunuyor. Büyük tekneler kıyıdan 3 -12 mil arası avlanma yaparken, küçük tekneler kıyıdan 3-15 mil şeridinde izinli avlanabiliyor.

ÇEŞİT ÇOK, BALIK YOK

Bağırganlılı balıkçılar yıllardır ilk kez deniz bu kadar bereketsiz. Karadeniz’de balık çeşidi çok ancak avlanacak balık yok derken borsa gibi her gün değişen balık fiyatlarını bu sezon halk da pahalı yiyecek diyor. Öte yandan limandaki en büyük sıkıntılarını da dile getiren Bağırganla Balıkçılar “Limanımız çok sığ, Büyük tekneler limana yanaşamıyor, biran önce limanın tarak gemisi ile taranması gerekiyor. Bu sebeple dışarıdan gelen teknelerde sıkıntı yaşıyoruz” açıklamalarında bulundular. Mendirekleri yıkılan yenisinin bir an önce yapılması gereken Bağırganlı liman inşaatı 20 yıl süren inşaatının ardından eksik yapılması çok büyük sıkıntılar doğuruyor.

Şennur YILDIZ

YERİNDE DENETİM: İl Gıda tarım ve Hayvancılık Müdürü İlhan Özel Su ürünleri Şube Müdürü Murat Coşkun Bağırganlı Köyü Su Ürünleri Kooperatifini ziyaret ederek sorunları dinleyip denetim de yaptılar. (Şennur Yıldız)

3 AY AVLANMA YAPABİLİYORLAR: Karadeniz açıklarında Bağırganlı Balıkçılar Fırtına olmadığı sürece Büyük tekneler 1 Eylül -1 Nisan tarihleri arasında avlanma yapabiliyor. Ancak aktif avlanma süresi 3 ay olarak gerçekleşiyor.

LİMANIN EN BÜYÜK TEKNESİNİ ALDI: Limanın en büyük teknesini alan Hüseyin Üretürk teknesinin iç donanımını hazırladı. 2017 Model tekne 21 metre uzunluğu, 8,5 metre genişliği bulunuyor. Karadeniz Ereğli’den 800 bin TL’ye satın aldığı teknesinin adını Sürmeneli koydu. 45 yıldır denizlerden ekmeğini kazanan Hüseyin Üretürk devlet desteği olmazsa bu mesleğin gençlere sevdirmenin çok zor alacağını açıkladı.

MENDİREK YIKIK: Mendirekleri yıkılan yenisinin bir an önce yapılması gereken Bağırganlı liman inşaatı 20 yıl süren inşaatının ardından eksik yapılması çok büyük sıkıntılar doğuruyor.