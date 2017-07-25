Yaz aylarında serinlemenin ve ferahlamanın en güzel yolu denize girmek. Tabi ki imkanı olanlar için ve tatile gidenler için… Üstelik denize girmek için serinlemekten çok daha fazla nedeniniz var.

İşte deniz suyunun faydaları:

Sağlığınız için denize girmeyi ihmal etmeyin. Deniz suyu içerdiği minareler sayesinde birçok hastalığa adeta şifa niteliğinde… Yüzyıllardan beri tedavi edici özellikleri nedeniyle kullanılıyor… Özellikle, Eski Mısırlılar deniz suyunun tek başına bir tedavi olduğuna inanıyorlardı…

Peki deniz suyunun insan vücuduna ne faydaları var? İşte cevabı…

Bağışıklık sistemini güçlendirir: Deniz suyu, vitaminler, mineral tuzları, elementler, amino grup asitler ve mikroorganizmalar içermektedir. Deniz suyundaki minerallerin emilmesi vücudun hastalıklara uğramasına neden olan toksinlerin atılmasını sağlamak için ciltteki gözenekleri açmaktadır. Böylece bağışıklık sistemini de güçlendirir.

Cildinizi güzelleştirir: Deniz suyunda bulunan magnezyum ve hidrat cildin genç görünmesi için önemli bir mineraldir. Ayrıca, ciltte bulunan kızarıklık, pürüzlülük ve iltihaplı durumlar için de iyileştirici bir etkiye sahiptir.

Uykusuzluğu tedavi eder: Deniz suyunda bulunan magnezyum içeriği oldukça verimli bir mineraldir. Kasları ve sinirleri sakinleştirerek stresi azaltmaya yardımcı olur. Bu mineraller içeriğinde uykusuzluk tedavisine yardımcı bazı doğal hipnotikleri bulunmaktadır.

Stres ve depresyonla mücadele eder: Deniz suyu depresyon, anksiyete, ilgisizlik ve benzeri gibi birçok duygusal bozuklukları tedavi etmek için etkilidir.

Üst solunum yollarına iyi gelir: Astım, şiddetli öksürük, balgam ve diğer solunum problemleri için deniz suyu en doğal tedavi yöntemidir.

Soğuk algınlığı ve gribe iyi gelir: Deniz suyunda bulunan bileşenler antibiyotik etkiye sahiptir ve grip ile mücadele edebilmek için bağışıklığa destek olur.

Zihni tazeler: Deniz suyu beyini etkileyerek zihni sakinleştirmektedir. Zihnin ve bedenin gençleştirilmesine yardımcı olmaktadır. Ayrıca, denizde yüzmek vücudun kan pompalamasına etki etmektedir. Taze kanın pompalanması zihnin daha aktif olmasını sağlar.

Deniz suyu içmenin zararları

- Deniz suyu içmek vücudumuzun su kaybetmesine neden olur.

- Eğer deniz suyu içmek zorunda kalırsanız, hemen bir dizi etkileri görülecektir. Hızlı kalp atışı, düşük kan basıncı, baş ağrısı ve baş dönmesi gibi... Aynı zamanda, ishal, kusma, iştah kaybı ve bilinç kaybı gibi kötü durumlara da yol açabilir.

- Üstte saydığımız erken yan etkilerini fark etmeyip deniz suyu içmeye devam ederseniz, vücudunuz susuzluk nedeniyle artık su üretemez ve idrara çıkamaz. Bu durumda böbrek yetersizliği ile ciddi nöbetler yaşanabilir.