Deniz Ticaret Odası Kocaeli temsilciliği şubeye dönüştü

Deniz Ticaret Odası Kocaeli Temsilcisi avukat Vedat Doğusel'in girişimleri ile Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Kalkavan'ın İzmit ziyaretinde gündeme gelen Deniz Ticaret Odası Kocaeli Temsilciliği'nin şubeye dönüştürülmesi kararının görüşüldüğü Meclis oturumunda konu çeşitli yönleriyle ele alındı. Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Kalkavan'ın konuşmalarının ardından söz alan Kocaeli Temsilcisi Vedat Doğusel bu taleplerinin kısa sürede gündeme alınmasından ötürü duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Sanayi ve denizcilik kenti olan Kocaeli hakkında bilgiler aktaran Vedat Doğusel, "İzmit Körfezi Türk denizcilik tarihi boyunca her zaman stratejik önem arz eden bölgelerden biri olmuştur. Körfez, Osmanlı'nın ilk Kaptan-ı Deryası olan Karamürsel Alp'in fethi sonrası bu bölgede ilk tersane kurulmuş ve bu tersanelerde Karamürsel adı verilen hafif ve süratli kadırgalar üretilmiştir. Kocaeli liman başkanlığının 2016 yılı verilerine göre Kocaeli il sınırları içerisinde, 34 liman, 11 adet deniz otobüsü ve yolcu vapuru iskelesi, 4 adet feribot iskelesi, 7 tersane, 14 adet balıkçı barınağı ve çekek yeri, 13 adet yelken kulübü bulunmaktadır. Bunun yanında 2 adet özel eğitim kurumu da ilimizde hizmet sunmaktadır. Kocaeli Liman Başkanlığı'nın bir diğer verilerine göre ise 4 bin 519'u Türk bayraklı, 5 bin 672'si yabancı bayraklı olmak üzere Kocaeli limanlarına 10 bin 191 ticari gemi gelmiştir. Ayrıca Kocaeli tüm ülkeye gelen gemilerin yüzde 14,30'una ev sahipliği yapmıştır" dedi.

Doğusel konuşmasına şöyle devam etti:



"Denizcilik eğitimine bakacak olursak; bu alanda da köklü kurumlara sahip olan Kocaeli, 2 denizcilik lisesi, 1 denizcilik fakültesi ve 1 meslek yüksekokulu ile Avrupa standartlarında eğitim gören Türk denizciler yetiştirmektedir. 2016 yılında ise denizcilik bölümlerinde eğitim öğretim gören öğrenci sayısı 3 bin 41'e ulaşmıştır. Kocaeli, yaklaşık 1 milyon 900 bin kişilik nüfusu ile Türkiye'nin 10'uncu büyük kenti olmakta ve kilometrekareye düşen kişi sayısı bakımından İstanbul'dan sonra 2'nci sırada yer almaktadır. Dev bir sanayi ve ekonomi kenti olan Kocaeli sınırları içerisinde 13 adet Organize Sanayi Bölgesi bulunmakta, ayrıca sadece Gebze OSB'de 2016 yılı itibariyle toplam ihracat hacmi yaklaşık 6 milyar 500 milyon TL'dir. Kocaeli Serbest Bölgesi'nde ise 2016 yılı toplam ticaret hacmi 482 milyon 237 bin 318 dolara yükselmiştir"