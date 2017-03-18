Deniz uçağı projesinde Kocaeli de incelenecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kuracağı hava yolu şirketi için Kocaeli’deki barajlar da incelenecek.

Türk Hava Yolları'na rakip geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 'İBB'nin deniz uçaklarıyla yolcu taşıması' projesi için hava yolu şirketi kurma yolunda çalışmalar yapıldığını belirtti. Bu proje kapsamında Kocaeli’nin de dahil olduğu birçok ildeki barajlarda tesis kurmak için incelemeler yapılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), havayolu şirketi kuracak. Artvin'de 2002'de 22 kilometre olan bölünmüş yolun bugün 45 kilometreye çıktığını, Artvin-Rize arasındaki 87 kilometrelik sahil yolunun tamamlandığını aktaran Başbakan Binali Yıldırım, şunları kaydetmişti.

"Hopa'ya bir balıkçı barınağı yapıyoruz, Arhavi'ye organize sanayi yapıyoruz. Üniversiteden şehir merkezine teleferik kuruyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla yapıyoruz, teşekkür ediyoruz. O da sizin hemşehriniz ama şimdi ona bir görev daha veriyoruz. Kadir Bey'e diyoruz ki 'Artık Artvin'in bu kadar barajı var, bu barajlara deniz uçaklarıyla yolcu taşıyalım. Trabzon'dan taşıyalım, Samsun'dan taşıyalım, İstanbul'dan taşıyalım, güzel olur değil mi? Tamam mı Başkan?' Kadir Başkan, bu projeyi de gerçekleştirecek. Memleketine büyük hizmetleri var, bunu da sizin için yapacak.

Başbakan Yıldırım'ın bu talimatı ile ilgili açıklama yapan İBB Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bir havayolu şirketi kurmak için gerekli hazırlıkları yaptıklarını belirterek Türkiye'deki uygun şehirlere ulaşım hizmeti vereceklerini, İBB'nin kuracağı havayolu şirketinin bünyesinde baraj gölleri de dahil olmak üzere suya iniş yapabilen deniz uçaklarının da bulunacağını kaydetti.