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Deniz Yıldızlarının sporcuları tarih yazdı

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Deniz Yıldızlarının sporcuları tarih yazdı
Türkiye 23 yaş Sualtı Hokeyi Milli takımı, Avustralya’da yapılan Dünya Şampiyonası’nda birinci oldu.

23 yaş Milli Takım kadrosunda ilimiz Deniz Yıldızları Kulübü’nden 6 sporcu yer alıyor. Ayrıca Milli Takım antrenörlüğünü de Deniz Yıldızları Kulübü’nü çalıştıran Kadir Kırlıoğlu yapıyor.

DÜNYA ŞAMPİYONU TAKIMIN SPORCULARININ YARISI BİZDEN

Avustralya’da yapılan 23 yaş Sualtı Hokeyi Dünya Şampiyonası’nda üst üste ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşayan Milli Takım sporcuların büyük çoğunluğu ilimizden. Su altı hokeyinde Türkiye Şampiyonluğu bulunan Deniz Yıldızları Kulübü’nün sporcularından İsmail Sarıkaya, Coşkun Yağız Aydın, Efecan Ay, Sinan Demirtaş, Mert Doğan ve Bedirhan Yıldız da Milli takımın dünya Şampiyonu olan kadrosunda yer alıyor.

MİLLİ TAKIM ANTRENÖRÜ DE İZMİTLİ KADİR KIRLIOĞLU

Deniz Yıldızları Sualtı Hokeyi takımını teknik direktörlüğünü yapan Kadir Kırlıoğlu aynı zamanda Milli Takımın da antrenörü. Kadir Kırlıoğlu, finalde Fransa’yı 3-1 yenerek Dünya Şampiyonu olduklarını belirterek, “Finale gelene kadar çok iyi maçlar oynadık. Çeyrek finalde Arjantın’ı 12-0, yarı finalde de Kolombiya’yı 2-0 yendik. Yenilmeden, Dünya Şampiyonu olduk, oyuncularımı kutluyorum” dedi. Deniz Yıldızları Başkan Celal Kavas da, Dünya Şampiyonu olan kadroda kendi oyuncularının bulunmasından dolayı da  büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi.

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