Deniz yüzeyini temizlemek için...

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZAYDAŞ, İzmit Körfezi’ni korumak amacıyla yeni ve modern üç adet deniz yüzeyi temizleme teknesini hizmete sokacak.

DENİZ YÜZEYİ TEMİZLEME TEKNESİ

Türkiye’de atık yönetiminin lider kuruluşu İZAYDAŞ, bir yandan körfeze giren gemilerin atıklarını toplama işini atık alım gemileri ile başarıyla yürütüyor. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 10 yıl süreli deniz yüzeyi temizleme işi ihalesini aldıktan sonra hemen işe koyuldu. İZAYDAŞ, bu alanda verilen hizmetin kalitesini arttırmak ve teknik olarak İzmit Körfezi’ne uzun yıllar hizmet edebilmek amacıyla üç adet deniz yüzeyi temizleme teknesi yaptırıyor.

TEKNELERİN YAPIMINA START VERDİ

Tuzla deri organize sanayi bölgesinde Loça Mühendislik tarafından yapımına başlanan tekneler için burada bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya İZAYDAŞ’tan Genel Müdür Muhammet Saraç, Genel Müdür Yardımcısı Bayram Karakuş, Pazarlama Müdürü Ayfer Nefesoğlu, Deniz Hizmetleri Sorumlusu Ercan Azak ile Salih Ayhan katılırken Loça Mühendislik Genel Müdürü Hidayet Çetin, Genel Koordinatör Ufuk Şenkutlu ve Proje Mühendisi Barış Okur hazır bulundu.

TESİS GEZİLDİ

Yapımına başlanan tekneler ile ilgili sürecin değerlendirildiği toplantıda İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç ve beraberindekiler çalışmalar hakkında bilgi aldı. Toplantının ardından teknelerin yapılacağı tesis gezilirken İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç, kaynak butonuna basarak çalışmalara start verdi. Saraç ayrıca ziyaret anısına, Loça Mühendislik Genel Müdürü Hidayet Çetin’e hatıra duvar saati hediye etti, hep birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.