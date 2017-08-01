Denizbank’tan emeklilere çağrı

Sberbank bünyesindeki Denizbank’ın Genel Müdürlüğü, emeklilere yönelik önemli promosyonlar açıkladı. Emekli maaşını Denizbank’a taşıyanlar 450 TL nakit promosyon alacaklar.

Ayrıca emekli yakınlarını Denizbank’a yönlendiren emeklilere de 100 TL nakit kazanma imkanı sağlandı.

DenizBank, başta emekliler olmak üzere tüm müşterilere çok özel imkanlar sunuyor. Denizbank’tan yapılan açıklamada şöyle denildi:

“DenizBank’ yıllarca çalışmış, üretmiş ve ülkemizin yarınlarının inşasında önemli rol oynayan emeklilerimizin hayatını Deniz’de güzel kılmak için var gücüyle çalışıyor.

Bugün Türkiye’de 12 milyona yakın emeklimiz bulunuyor. Emeklilere verilen değerin ülkelerin gelişmişlik düzeyinin önemli göstergelerinden biri olduğunu düşünüyoruz. DenizBank ailesi olarak amacımız, emeklilerimizin finansal ihtiyaçlarına özel çözümler üretmenin yanında sosyal hayatlarına da dokunmak ve bu güzel dönemlerini daha keyifli ve dinamik geçirmelerini sağlamak.

İmzaladığımız protokol kapsamında, emekli maaşını 3 yıl boyunca bankamızdan alma sözü veren emeklilerimiz 450 TL’ye varan nakit kazanma fırsatı yakalıyor.

Üstelik emekli tanıdıklarını bankamıza yönlendiren tüm müşterilerimize yönlendirdikleri her emekli için 100 TL nakit hediye ediyoruz.

Kampanyalarımızın yanı sıra emeklilerimiz birçok bankacılık hizmetinde de ayrıcalıklı. Türkiye’deki 704 şubemizden öncelikli hizmet alabilen emeklilerimiz, 5 bini aşkın DenizBank ve PTT ATM’sinden ayrıca yurtdışında ki tüm banka ATM’lerinden ücretsiz para çekme işlemi yapabiliyor. Şubelerimizde sıra beklemeden işlemlerini en hızlı şekilde gerçekleştirebiliyorlar. İhtiyaç, Taşıt ve Konut kredilerinde indirimli faiz oranları, başka bankalardaki kredi borçları için özel taksit ve vade avantajlarından faydalanıyor, uzun yıllar çalışıp biriktirdikleri birikimlerine özel mevduat faiz oranı ile daha fazla değer katabiliyorlar. Ayrıca marka işbirliklerimiz ile emeklilerimiz birçok indirim kampanyasından faydalanabiliyor.

Diğer yandan Türkiye’de sadece emeklilerimize özel tasarlanmış ilk kredi kartı olan Emekli Bonus ile emeklilerimize özel birçok ayrıcalık sunuyoruz. Emeklilerimiz alışverişlerini taksitlendirebiliyor, yapılan harcamalardan bonus kazanabiliyor.

Anlaşmalı üye işyerlerinden indirimli alışveriş yapan emeklilerimiz elektrik, su, doğalgaz ve telefon faturalarına dönemsel kampanyalarla indirim kazanabiliyor. Eczane, market vb. harcamalarında indirim fırsatları ile tesisat arıza, çilingir, cam kırılması gibi durumlarda da birçok avantajlı hizmetten faydalanabiliyorlar.”

