Denizciler, bu gecede buluştu

Deniz Ticaret Odası Kocaeli Temsilciliği Liman Başkanlığı’nın düzenlediği, LİMAŞ’ın etkinlik katkılarıyla gerçekleşen Kabotaj ve Denizcilik Bayramı Vali Hüseyin Aksoy’unda katıldığı görkemli bir gala yemeği sona erdi.

Deniz Ticaret Odası Kocaeli Temsilcisi Vedat Doğusel’in açılış konuşmasıyla başlayan Denizcilik alanında faaliyet gösteren kamu, özel sektör, oda temsilcileri, STK başkan ve yöneticilerinin katıldığı gala yemeğinde Kocaeli’nin önemi vurgulandı. Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, TOBB Başkan Yardımcısı Halim Mete, Deniz Ticaret Odası Başkanı Metin Kalkavan, Büyükşehir Başkanvekili Zekeriya Özak, KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, İlçe Kaymakamları Ersin Emiroğlu (İzmit), Atila Kantay (Başiskele), Hasan Hüseyin Can (Gölcük), Akın Yılmaz (Derince), Liman Başkanı Murat Müftüoğlu, Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, Çevre İl Müdürü Ersan Aytaç, Tarım İl Müdürü Ali İhsan Özel, KOSDER Başkanı Salih Zeki Çakır, Doğu Marmara Gümrük Bölge Müdürü Ali İhsan Merdanoğlu, VTS İstasyon Amiri Ogün Çevik, Spor İl Müdürü Muzaffer Cintımar, KOÜ Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Özcan Gündoğdu, KOÜ Rektör Danışmanı Doç.Dr. Necmi Özdemir, Limaş-Kürşat Bal, Erkan Dereli, Denizcilik Federasyonu Başkanı, Gemi Mühendisleri Oda Başkanı Salih Boztancı, Gemi Yat İhracatçıları Birliği Başkanı Başaran Bayrak, GİSBİR-Gemi İnşaa Sanayicileri Birliği- Genel Sekreteri Kemalettin Gür, GEBKİM Başkanı İbrahim Aracı, KOGAD-KOTO Meclis Üyesi Ali Polat ve denizcilik camiasında çok sayıda seçkin çok sayıda konuk katıldı.

ÇILDIR’DA KUTLADIK

Denizcilik sektörünün Türkiye’nin gelişmesi ve kalkınmasında öncü bir sektör olduğuna dikkat çeken İMEAK-Deniz Ticaret Odası Başkanı Metin Kalkavan, “Kabotaj ve Denizcilik Bayramı’nı DTO olarak Kars Çıldır Gölü’nden Kocaeli’ye, Ege ve Akdeniz’de çeşitli etkinliklerle kutladık. Denizciliğin gündeme gelmesi, bunun da en güzel örneğinin İzmit Körfezi’nde spordan sanata bir dizi etkinlikle kutlanması bizleri mutlu etmiştir. Deniz Ticaret Odası olarak, dünyadaki gelişmeleri de izleyerek, Türk Deniz Sektörü’nü daha ileriye taşımanın mücadelesinin veriyoruz.” ifadesini kullandı.

Kocaeli Valiliği öncesinde Muğla, Mersin ve Samsun’daki görevleri sırasında deniz turizmi ve ticareti ile sektörünün gelişmesi için birçok proje çalışmaya destek verdiğinin ifade eden Vali Aksoy, “Denizcilik sektörü Türkiye’de hızla gelişiyor ve büyüyor. Zaman zaman uluslararası krizlerden etkilense de toparlanma ve yeniden kendini ortaya koyması adına önemli çalışmalar gerçekleştiriliyor. Benim daha önce görev yaptığım yerler denize kıyısı olan ve denizcilik sektörüyle iç içe olan illerdi. Diyarbakır’dan sonra yeniden Karadeniz ve Marmara’ya kıyısı olan Kocaeli’de görev yapıyor olmaktan da büyük bir onur duyuyorum.” dedi.

Denizcilik sektörünün tüm paydaşlarının yer aldığı yemekte bir hafta boyunca yapılan etkinliklere katılan fotoğraf sanatçıları Nebiye Azak, Berna İkiz, Aytül Akbaş ve Murat Kulakaç ile Gemi Maketi Sanatçıları Yusuf Akmeşe, Necdet Şir, Ahmet Düz, Zeki Artan, Ziya Babur, Yavuz Tezcan, etkinliklerde Sualtı Hokey maçı yapan Dünya Şampiyonu Sualtı 23 yaş altı Milli Sporcular ve Sualtı İl Temsilcisi Celal Kavaz’a anı armağanları verildi.