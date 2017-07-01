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‘Denizciliğin gelişmesi olumlu etki edecektir’

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‘Denizciliğin gelişmesi olumlu etki edecektir’
Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Kabotaj Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda; “Bir liman kenti olma özelliği taşıyan Körfez için denizcilik alanında yaşanacak her gelişme, olumlu yönde etki edecektir” dedi.

Başkan İsmail Baran mesajında, Temmuz 1926’da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu’nun, Türk denizciliğinin gelişmesinde önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, “Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde, 1926 yılında yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile kendi karasularımızda egemenliğimiz ilan edilmiş ve bu tarihten sonra denizcilik sektörümüz hızla gelişmiştir.

BİR LİMAN KENTİ

Kabotaj Kanunu, Türk denizciliği açısından; ulaşımdan, taşımacılığa, turizmden balıkçılığa kadar büyük bir önem taşımaktadır. Körfez’imiz de bir liman kenti olma özelliği taşıyor. Denizcilik alanında yaşanacak her güzel gelişme Körfez’imize olumlu yönde etki edecektir. Bizler de denizcilik sektörünün ülkemizde ve kentimizde gelişmesi için üstün çaba göstermeliyiz” dedi.

 

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