İzmit'te denizde erkek cesedi bulundu.

Olay, saat 14.00 sıralarında İzmit Seka Park açıklarında meydana geldi. Denizde ceset olduğunu fark eden balıkçılar, polis ekiplerine haber verdi. Deniz polisi olay yerine gelirken, 112 ekipleri de marinaya yönlendirildi. Deniz polisinin yardımı ile denizden çıkartılan ceset kıyıya götürüldü. Cesedin 22 yaşındaki Ozan Arif Altıntaş'ya ait olduğu öğrenildi.

Ceset, otopsi için İzmit Asri Mezarlık Morgu'na kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kerim YAVUZ