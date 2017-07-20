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Denizde kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu

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Denizde kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu
Körfez Tütünçiftlik Sahilinde denize giren bir çocuk boğuldu.

Olay bugün saat 16.05 sıralarında  Körfez Tütünçiftlik Sahili'nde meydana geldi. 3 arkadaşıyla denize yüzmek için giren 14 yaşındaki Ömer Baki Yeşilyurt isimli bir çocuk bir anda gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Dalgıçlar bölgede arama çalışmasına başlattı.  Yapılan 1 saatlik aramanın sonucunda Yeşikyurt'un cansız bedeni denize girdiği yerin 50 metre uzağında bulundu. Öte yandan kayıp çocuğun arkadaşlarının panikleyerek olay yerinden kaçtığı ileri sürüldü. 

Körfez Güney Mahallesi Emel Sokak'ta ikamet eden Körfez İgsaş Ortaokulu son sınıf öğrencisi aynı zamanda İlimtepe Gençler Birliği alt yapı futbolcusu Yeşilyurt'un cenazesi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
 

Binali ASLAN

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