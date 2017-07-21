Denizde uzun süre yüzmek kalp krizini tetikliyor

Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Örnek, "Deniz gibi tuzlu sulara girmek ve uzun süre kalmak, tuza bağlı tansiyon hastaları için risklidir. Risk, suda kalma süresi uzadıkça daha da artmaktadır." dedi.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yavuz Örnek, tuza bağlı yüksek tansiyon hastalarının deniz yerine tatlı suya girmesi önerisinde bulunarak, "Tuzlu sularda uzun süre kalınca sudaki çözünmüş tuz bedene difüzyonla geçer. Bu da vücuttaki tuz oranını artırarak tuza bağlı tansiyon hastalarının tansiyonunu yükseltir ve kalp krizine neden olabilir." dedi.

Örnek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüzmenin kalp damar hastalıkları, yaşlılığı geciktirme, kas, romatizma ve daha pek çok konuda faydalı bir spor olduğunu söyledi.

Düzenli olarak yüzmenin sağlığa her açıdan faydası olduğunu vurgulayan Örnek, "Ancak bu faktör bazı kişiler için geçerli değildir. Mesela tuza bağlı yüksek tansiyon hastaları bundan müstesnadır. Çünkü, deniz gibi tuzlu sulara girmek ve uzun süre kalmak, tuza bağlı tansiyon hastaları için risklidir. Risk, suda kalma süresi uzadıkça daha da artmaktadır. Tuzlu sularda uzun süre kalınca sudaki çözünmüş tuz, bedene difüzyonla geçer. Bu da vücuttaki tuz oranını artırarak tuza bağlı tansiyon hastalarının tansiyonunu yükseltir ve kalp krizine sebep olabilir." diye konuştu.

"Denizden çıkınca mutlaka tatlı suyla durulanmalı"

Yrd. Doç. Dr. Örnek, orta yaş üstü bazı kişilerin tuza bağlı tansiyon hastası olduğunu bilemeyebileceğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bu kişiler tansiyonlarını ölçtürdükten sonra tuzlu sulara girmelidir. Ayrıca, kısa süreliğine de olsa denize giren tuza bağlı tansiyon hastalarının sudan çıkar çıkmaz tatlı suyla durulanması gerekmektedir. Bu kişilerin yanında mutlaka tansiyon hapı bulundurması da sağlıkları açısından oldukça önemlidir. Ayrıca, yüksek tansiyon hastası olmayan yaşlıların da suda kısa süre kalması ve yanında mutlaka tansiyon ilacı bulundurması hayati önem taşımaktadır."

Tansiyon hastalarının sadece denizde değil, tuz oranı yüksek sıcak kaplıca sularında da fazla kalmaması gerektiğini ifade eden Örnek, diğer şartların da burası için aynen geçerli olduğunu anlattı.

Sıcak hava ve nemin, denizdeki tuzlu suyla birleşince tansiyon hastaları için daha da riskli olduğunun altını çizen Örnek, "Tuza bağlı tansiyon hastaları için tuzlu suya girmeden önce soğuk suya sıkılmış bir veya en az yarım limonun suyunu içmeyi önemle tavsiye ediyoruz. Ayrıca, bu tansiyon hastalarının tuzlu sulara girmeden önce doktoruna danışmasının oldukça faydalı olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.