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Denize atlayan belediye başkanı fenalaşan dalgıcı kurtardı

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Denize atlayan belediye başkanı fenalaşan dalgıcı kurtardı
Üsküdar Vapuru Faciası'nın Karamürsel’deki anma töreninde talihsiz bir olay yaşandı.

Karamürsel'de 1 Mart Üsküdar Faciası sebebiyle anma töreni düzenlendi. Törene Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ve Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanı Deniz Kurmay Albay Ayhan Gedik'de katıldı.

Bu sırada deniz altına iki dalgıç çelenk bırakmak istedi. Ancak dalgıçlardan birisi denizin içinde fenalaştı. Bayan dalgıç Şenay Ertorun’un fenalaştığını fark eden Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, hemen kravatını çıkartarak denize atladı. Başkanın denize atlaması, iskelede bulunan herkesi şaşkına çevirdi. Yüzerek dalgıcın yanına ulaşan başkan İsmail Yıldırım, fenalaşan dalgıcı kıyıya çıkarttı. Başkanın hareketi törene katılanlardan alkış topladı. Başkan Yıldırım’a kıyıya çıkınca hemen battaniye verildi. Dalgıç ise tedavi altına alındı.

Çiğdem ARMAĞAN

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