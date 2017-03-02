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Denize atlayıp kendisini kurtaran başkana teşekkür etti

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Denize atlayıp kendisini kurtaran başkana teşekkür etti
Karamürsel'de dün denize çelenk bırakan 3 dalgıçtan biri olan Şenay Ertorun, fenalaşınca iskeleden atlayarak kendisini kurtaran Belediye Başkanı İsmail Yıldırım'ı makamında ziyaret ederek teşekkür etti.

Dün, 1 Mart 1958 yılında İzmit Körfezi'nde Üsküdar Vapuru'nun batması sonucu yaşamını yitirenler Karamürsel Marina'da düzenlenen törenle anılırken, denize çelenk bırakmak isteyen 3 dalgıçtan biri olan Şenay Ertorun fenalaştı. Bunu gören Karamürsel Belediye Başkanı AK Partili İsmail Yıldırım, kabanını ve kravatını çıkartarak buz gibi suya atladı. Kendisi de dalgıç olan İsmail Yıldırım, Şenay Ertorun'u karaya çıkardı.

Şenay Ertorun, bugün Başkan İsmail Yıldırım'ı makamında ziyaret ederek, kendisini kurtardığı için teşekkür etti. 

Başkan İsmail Yıldırım bu olaylarla kendisinin karşılaştığı için müdahalede bulunduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bu sporu yapanlar bilir, böyle şeylerle karşılaşıyoruz. Benim müdahale etmem de bu olaylarla daha önce karşılaştım ve gidişatın nasıl olacağını bildiğim için müdahale ettim. Yukarıya çıktığında heyecandan bilinç kaybına uğrayabiliyor insan. Hemen kendisine ulaştım. Görüntülerde görüldüğü gibi benim yaptığım çok bir şey yok. Sadece yanına yaklaşıp BC denilen denge yeleğini şişirdim ve karaya yönlendirdik. Sualtı çok güzel bir dünya. Orada bambaşka bir dünya var. Bu tarz şeylerin insanları bu spordan uzaklaştırmaması gerekiyor. Türkiye'de kaliteli dalgıç okulları var. Karamürsel'deki dalış derneğinin kurucu başkanıyım. Birçok kişi burada eğitim alıyor. Şenay Ertorun'un da eğitimlerini alarak bu sporda eğitmen olmasını tavsiye ediyorum. Ben de onun gibi bu spora başladığımda aynı hissettiklerini hissettim."

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Suda yaşadıklarını hatırlamadığını söyleyen Şenay Ertorun, "Dün korkunç bir olay yaşadım. Kimsenin yaşamasını istemediğim o soğuk suda şok etkisiyle ne olduğunu anlayamamıştım. Suyun altına çelengi indirdiğimizde bir anda fenalaştım. Nefes alamadım ve suyun üstüne çıkmak istedim. Şoka girmiştim. Karaya çıktığımda başkanımızı gördüm. Güçlükle toparlandım" diye konuştu.

İŞTE KURTARMA ANLARI

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