Denizlerde av yasağı başlıyor, denizler olta balıkçılarına kalıyor.

İzmit Körfezi’nin akvaryum gibi olduğu günleri hatırlayanlar, sanırım o günlere tekrar dönülmesini en çok arzulayanlardır. Vaktiyle İzmit Körfezi’nde her çeşit deniz canlısının, hatta fok balıklarının bile yaşadığını biliyor muydunuz?

‘Türkiye’de Balık ve Balıkçılık’ adlı kitap, alanında yazılmış, bilinen ilk eser… Yazarı Karekin Deveciyan.

Karekin Deveciyan, 1910-1917 yıllarında İstanbul Balıkhanesi Müdürlüğü, daha sonra da balık işleri müfettişliği yapmış, Düyun-u Umumiye’deki görevinden 1927 yılında emekli olduktan sonra 1964 yılında İstanbul’da vefatına kadar yaşadığı Ortaköy’de elinden olta düşmemiş bir amatör balıkçı.

1915’te “Balık ve Balıkçılık” adıyla, Osmanlıca, 1926 yılında ise “Türkiye’de Balık ve Balıkçılık” adıyla Fransızca olarak yayınlanmış bu eser.

Daha sonraki yıllarda Fransızca’dan Türkçeye çevrisi yapılan bu çok değerli kaynak eseri günümüzde de bulmak mümkün.

Gelelim, çok önemli bir kaynak eser olan bu kitapta İzmit’le alakalı olarak yazılanlara…

Bakın bir zamanlar, İstanbul Balık Haline İzmit Körfezi’nden avlanarak hangi balıklar gidermiş.

Öyle birkaç kasa falan da değil hani… Kilolarca...

Barbunya, hamsi, istavrit, ıstakoz, izmarit, kalkan, kefal, kolyoz, levrek, mercan, sardalya, torik, yazılı orkinos.

Bu kitaptan çok ilginç bir bilgi;

Fok balığına, Marmara Denizi’nde, özellikle de İzmit Körfezi’nde rastlanır imiş.

Ali Pasiner, Robert Kolej edebiyat bölümünden sonra Lozan Hukuk Fakültesi’nde okumuş. Ana Britanicca, Temel Britanicca, Compton’s, İstanbul Ansiklopedisi’nin balıklarla ilgili maddelerini, 1999 yılında Amerika’da yayınlanmış olan Dünya Balıkçılık Ansiklopedisi’nin Türkiye bölümünü hazırlamış, Uzun yıllar çeşitli gazete ve dergilerde balık üzerine yazılar yazmış değerli bir insan, bir amatör balıkçı. Uzun yıllar reklam sektöründe çalışmış, ülkemizde balık ve balıkçılık üzerine kitap yazan birkaç yazardan birisi.

Bugün aramızda olmayan Ali Pasiner’in “İki Boğazın Suları” adlı eserinde bahsettiğine göre İzmit Körfezi Marmara’nın zengin balık yatağıymış. Levrek, sinarit, mercan, karagöz, ispari, tekir, barbunya, kırlangıç, dil, pisi, Körfez’in yerli balıkları sayılırmış. Uskumru, kolyoz, palamut, torik, lüfer Körfez’e girerek yatak yaparmış.

İşte böyle… Bu sayılan balık türlerinden kaçı bugün İzmit Körfezi’nde avlanabiliyor?

Bırakın avlanmasını, bu balık türlerinden çoğunun tek bir bireyine dahi Körfez’de rastlamak mümkün değil. Peki neden? Bir zamanlar Körfez’de bolca av veren bu balıklar şimdi neden yoklar?

Karekin Deveciyan da, Ali Pasiner de artık yoklar ve bir daha da aramızda olamayacaklar… Peki ya kitaplarında bahsettikleri balık türleri? Onlar bir zamanlar oldukları gibi yeniden aramızda olurlar mı? Eğer biz istersek…

EREĞLİ BALIK HALİ- Geçen yıl denizlerde avlanma yasağının sona erdiği 1 Eylül sabahı erken saatlerde Karamürsel Ereğli Balık Hali’nde hemen hemen her çeşit balık bulunuyordu. İzmit Körfezi ve Marmara Denizi için bu tablo elbette sevindiriciydi.

ARTIK SADECE OLTA- Denizlerde avlanma yasağı başlıyor. 1 Eylül gününe kadar denizlerde balıkçı teknelerinin avlanması yasak. Denizler sadece olta balıkçılarına kalacak.