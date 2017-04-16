Denizlerde av yasağı başladı!

Denizlerde, trol ve gırgır ağlarıyla avcılık yapan balıkçılar için genel av yasağı bugün itibarıyla başladı.

Karamürsel'deki gırgır balıkçıları, gece tuttukları son balıkları Ereğli Balık Hali’ne bıraktı. Ereğli Limanı'na demirleyen balıkçılar, ağlarını bakım ve onarıma aldılar. Balıkçı Şerafettin Ersan yaptığı açıklamada, gırgır balıkçılarının bu sezon için dün son kez balık avına çıktığını, balık tutma yasağının başladığını söyledi.

"Bizim sezonumuz senenin 365 günü devam ediyor, küçük teknelerin tuttukları balıkları satışa çıkartıyoruz." diyen Ersan, "Sezon, yılbaşına kadar çok iyi geçti ancak yılbaşından sonra balık sezonu iyi değildi. Balık, yılbaşından sonra hem azdı hem de hava şartları müsait değildi. Buna da şükür. Yeni sezon için gırgır balıkçıları tekne bakımlarını yaparak, ağlarını sezona hazır hale getirecek. Tayfalar memleketlerine gidecek. İnşallah yeni sezonu daha iyi yaşarız."

S.S. Karamürsel İlçe Merkez Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Şükrü İlikhan ise sezonun başlangıcına kadar teknelerin bakıma alınacağını belirtti.