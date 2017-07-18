Denizli'de endemik bitki türü keşfedildi

Türkiye'nin sahip olduğu zengin biyoçeşitliliğin korunması ve gelecek nesillere aktarılması çalışmaları kapsamında Denizli'de "Ekimia ozcan-secmenii" adı verilen bitki türü keşfedildi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığının Türkiye'nin sahip olduğu zengin biyoçeşitliliğin korunması ve gelecek nesillere aktarılması çalışmaları kapsamında, Denizli'de "Ekimia ozcan-secmenii" adı verilen yeni bir bitki türü keşfedildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce, Türkiye'nin sahip olduğu zengin biyoçeşitliliğin korunması ve gelecek nesillere aktarılması çalışmaları sürdürülüyor.

DKMP Genel Müdürlüğü ile Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi ve Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü araştırma ekibinin Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bulunan Sami Soydam-Sandalcık Barajı ve HES sahası sınırları içerisinde yaptığı çalışmalar neticesinde yeni bir bitki türü keşfedildi.

Biyoçeşitlilik gelecek nesillere aktarılacak

Türkiye'nin monotipik endemik türleri arasında yer alan Ekimia cinsine ait "Ekimia ozcan-secmenii" adı verilen bu bitki türü, tek nokta endemik ve sınırlı lokasyonda yayılış gösteriyor.

Keşfedilen yeni türün korunması için gerekli hassasiyet gösterilerek arazi çalışmaları yapıldı ve tür Orman ve Su İşleri Bakanlığınca koruma altına alındı.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, konuya ilişkin değerlendirmesinde, tür korumaya yönelik çalışmaların büyük bir önem taşıdığını belirterek "Ülkemiz endemik türler açısından oldukça zengin bir konumda bulunuyor. Bizlere düşen görev ise bu zenginliğimize gözümüz gibi bakmak ve bu türlerin geleceğe intikalini sağlamaktır." ifadesini kullandı.