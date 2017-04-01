Denizli’den güzel haber bekliyoruz

Önümüzdeki hafta içi maç olduğu için bu hafta cumartesi günü oynuyoruz. Denizli’de Kızılcabölük takımına konuk oluyoruz. Çorum karşısındaki şok yenilgiyle sarsıldık, liderlik şansımızı oldukça zora soktuk ancak doğrudan üst lige çıkma umutlarımız henüz bitmiş değil. Bir taraftar üstümüzdeki takımların puan kayıpları ile liderlik umutlarımızı korumak, öbür taraftan da ne olur ne olmaz düşüncesiyle Play-Off’taki yerimizi sağlamlaştırmak istiyoruz. Bunun yolu da bugün Denizli’de kazanmaktan geçiyor. Deplasmanda daha rahat, daha iyi oynadığımız bir gerçek. Bugünkü maça dair en büyük güvencemiz de bu. Hadi inşallah diyerek, maçın detaylarına kadroyla başlamak istiyorum.

TAKIMIN 4 BANKOSU YOK

Sezon başından bu yana sakatlık ve cezalılar nedeniyle maçların önemli bir bölümüne iskelet dediğimiz kadrodan önemli eksiklerle çıkmak zorunda kaldık. Kimi maç 3, hatta 4 banko ismin olmadığı maçlar oldu. Kuşkusuz ki, bu bizi olumsuz etkiledi, puan kayıplarına neden oldu. Bugün yine 4 önemli isim yok. Sinan, Mesut, Kadir Öge ve Hamza. Takımın değişmez 4 ismi, ceza ve sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek. Kadir Öge’nin yokluğunda jokey Ali Keten sol beke geçecek, Kemal de stoperdeki yerini alacak. Forvet arkasında Özgür yer alacak. Bugün bir aksilik olmaz, sakatlık veya ceza durumu yaşamazsak çarşambaya bir tek Mesut olmayacak. Bu da ciddi bir avantaj anlamına geliyor. Mesut ile ilgili haberler de olumlu. Sancaktepe’ye yetişebilir.

GRUBUN TEK RAHAT TAKIMI

Güçlerin birbirine yakın, herkesin herkesi yenebileceği bir gruptayız. Baktığımızda ilk 8 takımın üst lig hedefi var, 10 takım da kümede kalma mücadelesi veriyor. Her hangi bir iddia ve endişesi olmayan tek takım var, o da bizim bugünkü rakibimiz. Rahat takımlar her zaman tehlikelidir, bunu unutmamak gerekir. Maçın sentetik çimde oynayacak olması da dezavantajlı bir durum. Ancak artık final haftalarındayız ve bunlar mazeret değil. Rakibin konumu, sahanın zemini, eksiklere bakmadan bugün kazanmak için elimizden geleni yapmalıyız. Stoperde Kemal şanslarını iyi kullandı, Özgür kritik bir golle takıma önemli katkı sağladı. Gol yollarında Mehmet, Şenol ve İshak gibi sonradan önemli hamle oyuncularımız olacak.

ÇIKMADAN CANDA UMUT VARDIR

Üstümüzdeki iki takımdan Altay günü bay geçecek, böylece zirvedeki üçlünün maçları eşitlenecek. Lider Sancaktepe sahasında Karacabey ile oynuyor. Bursa ekibi ateş hattında, varını yoğunu ortaya koyacak, can havliyle saldıracaktır. Sancaktepe son puan kaybıyla Altay’ın nefesini ensesinde hissetmeye başladığı için baskı altında çıkacaktır maça. Puan kaybı bence sürpriz değil. Karacabey bir puanla dönerse kimse şaşırmasın. Bugün biz kazandığımızda Altay’ın 1 puan gerisinde olacağız, liderin muhtemel beraberliğiyle farkı 6’ya indireceğiz. Çok zor belki ama çıkmayan candan ümit kesilmezmiş. Hem bizimle, hem Altay ile oynayacak Sancaktepe’yi yakalamak mümkün olabilir. Bize düşen bugünkü maçtan başlayarak matematiksel olarak şansımız devam ettiği sürece zorlamak, kovalamak olmalı. Bugünkü zorlu deplasmanda takımımıza yürekten başarı diliyoruz, inşallah işler istediğimiz gibi gider.

GÖLCÜK’ÜN KREDİSİ KALMADI

Bugün Gölcüksporumuzun da maçı var. Son 7 deplasmanda kazanamayın, fazlaca puan kaybı yapan Gölcükspor Play-Off yolundaki işini biraz zorlaştırmış durumda. Puan kaybetme kredisi kalmadı gibi. Temsilcimizin umutlarını güçlendirmesi için öncelikli olarak bugün Van Büyükşehir’i evine eli boş göndermesi şart. Akis durumda ilk 5’i yakalamışı çok zor olur. Rakip de bugün Play-Off için son kozunu oynayacak. Yenerse bir ihtimal, aksi sonuçlarda havlu atacak. Kırmızı-Siyahlı ekipte orta sahanın dinamosu Sedat’ın cezalı olması önemli bir eksiklik, ancak asla mazeret değil. Gölcük halkının, taraftarın da Şehir Stadı’ndaki yerlerini alıp takıma coşkulu şekilde destek vermesi şart. Gölcük evinde zorlansa da bir şekilde istediğini alabiliyor. İnşallah bugün de öyle olur. Başarılar diliyoruz.

Maçı alan Süper Lig’de

Kocaelispor’u profesyonel takımlarımızı yakın takibe alırken, amatör futbol heyecanını da asla ihmal etmiyor, unutmuyoruz. Bugün 1.Küme Play-Off’ta zorlu ve kritik bir buluşma var. Rakipleriyle aralarında önemli sayılabilecek puan farkı bulunan Suadiye ile Başiskele Belediye, Arslanbey’de kozlarını paylaşacak. Sıkı bir maç olacak. Kazanan büyük olasılıkla Süper Lig biletini kapacak. Beraberlik iki takım için de çok kötü bir sonuç olmayacak. Kaybeden işini biraz zora sokacak. Kesinlikle izlenmeye değer bir maç. Amatör futbolun nabzı saat 17.00 ile 19.00 arasında Arslanbey Stadı’nda atacak. Hakemin sonuca etki etmeyeceği, dostluk içerisinde bir maç temennisiyle iki takıma da başarılar diliyorum.

Kocaeli Basket’e bakın

Kocaeli Basket ’in lokomotifliğinde alt yapıdaki kıpırdamadan geçtiğimiz günlerde bahsetmiştim. Düzce’den, Mersin’den yeni, güzel haberler var. Kocaeli Basket ’in küçük yaş gruplarındaki başarıları hız kesmeden devam ediyor.

U16 erkek takımı Türkiye finallerine kaldı, başka anlamda ilk 16 arasına girdi. Aynı şekilde U16 kızlardan sonra U18 erkek takımları da Türkiye yarı finalleri vizesi aldı. Türkiye Şampiyonaları’nda resmen Kocaeli Basket rüzgarı esiyor. 10 yılı aşkın süre bırakın yarı finali, finali, ilk turu geçemeyen Kocaeli, şimdi Türkiye derecelerine koşuyor. Heyecan içerisinde takip ediyorum maçları, aldığımız başarı haberleriyle büyük mutluluk, gurur yaşıyorum Kamuoyu mutlaka bilgi sahibi olmalı diye günü gününe maç sonuçlarını vermeye çalışıyorum. İnşallah yarı final ve finallerden de güzel haberler alırız. Kocaeli Basket Kulübü’ne alkışımı gönderiyorum, tüm emeği olanları içtenlikle kutluyorum.