Denizli’ye otobüs organizasyonu yasak!

Altay deplasman yolculuğu öncesinde yaşanan ölümlü bıçaklama olayının ardından Kocaeli Valiliği karar aldı.

Bu hafta Kızılcabölük ile oynayacak maç için Denizli’ye otobüs organizasyonu yapılamayacak. Vali Hasan Basri Güzeloğlu kararı hafta içi görüştüğü Kocaelispor Başkanı Bahri Yavuz’a iletti. Sadece taraftar derneğine değil, hiçbir şekilde otobüs organizasyonuna izin verilmeyecek. Taraftarlar sadece bireysel olarak maça gidebilecek. Yasağın sadece bu maç için mi geçerli olduğu, ne kadar süreli olacağını dair bir açıklama yapılmadı.

BU SABAHKİ İDMAN

Bu arada cumartesi günü deplasmanda Kızılcabölükspor ile karşılaşacak olan Kocaelispor hazırlıklarını sürdürüyor. Salı akşamı hafif bir ter idmanı yapan takım bu sabah da normal çalışma programı uyguladı. Vinsan Büyükşehir Tesisleri’ndeki antrenmana sakatlığı süren Mesut çıkmazken, sarı kart cezalıları Hamza ve Kadir Öge takımdan ayrı düz koşu yaptılar. Kırmızı kart cezalısı Sinan ise takımla birlikte çalıştı. Isınma hareketleri ile başlayan idman dar alanda ayağa isabetli ve kontrol pas çalışmasıyla devam etti. Son alınan Çorumspor yenilgisiyle takımda morallerin bozuk olduğu da açıkça görüldü. Başkan Bahri Yavuz her zamanki gibi idmanı takip etti. Yarınki idmanın saat 15.00’de başlayacağı belirtildi.

YOLCULUK PROGRAMI

Denizli yolculuk programı da açıklandı. Yeşil-Siyahlılar cuma günü THY’nın 16.20 uçağı gidecek. Kafile Lavin Otel’de kampa girecek. Cumartesi günü maçını oynayacak olan Kocaelispor saat 22.00 uçağı ile geri dönecek. Malzemeler cuma sabahı takım otobüsüyle gönderilecek. Otobüs takımı Çardak havaalanında karşılaşacak.

Yönetimin açıklaması:

“19 Mart 2017 Pazar günü İzmir'de oynadığımız Altay maçı öncesinde taraftarlarımız arasında otobüs organizasyonunda yaşanan elim olay üzerine, Başkanımız Bahri YAVUZ ile makamında görüşen Valimiz Sayın Hasan Basri GÜZELOĞLU; tribünlerimizde huzur, düzen ve güven ortamının sağlanması adına görüş ve taleplerini paylaşmış, devletimizin bu ortamı sağlamak için her türlü tedbir ve yaptırımı uygulayacağını açıkça ifade etmiştir. Sayın Valimiz; huzur, düzen ve güven ortamı sağlamak adına, 01 Nisan Cumartesi günü Denizli'de oynayacağımız Kızılcabölükspor maçı için dernekler, gruplar veya şahıslar tarafından otobüs/minibüs organizasyonuna izin verilmeyeceğini de ayrıca belirtmiştir. Bu nedenle; müsabakayı izlemek için Denizli'ye gelmek isteyen taraftarlarımızın yolculukları esnasında sorun yaşamamaları adına münferit gelmek dışında bir organizasyon içinde bulunmamalarını saygıyla rica ederiz”