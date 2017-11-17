Denizyıldızları hedefe koşuyor
Liseli genç kızlar hentbol il birinciliği heyecanı sürüyor.
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5 takımın tek grupta mücadele ettiği turnuvada üçüncü maçlar önceki gün oynandı. Lider Denizyıldızları Mesleki Teknik AL, maça eksik sporcuyla gelen Darıca TOKİ karşısında 10-0 hükmen galip ilan edildi ve 3’te 3 yaparak birincilik yolunda önemli bir avantaj elde etti. Diğer maçta Merkez Bankası Derince Namık Kemal’e 10-7 üstünlük sağladı. Liseli genç kızlar hentbolda dördüncü maçlar pazartesi, son maçlar ise Çarşamba günü oynanacak ve heyecan dinecek. Turnuvaya birinci bitiren okul ilimizi Türkiye Şampiyonası’nda temsil edecek.
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Etiketler : Denizyıldızları, hentbol, Lider Denizyıldızları Mesleki Teknik AL
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