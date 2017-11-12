Denizyıldızları ile Darıca TOKİ iyi başladı
Liseli genç kızlar hentbol il birinciliği heyecanı geçtiğimiz Cuma günü start almıştı.
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5 takımın yer aldığı turnuvanın ilk gün maçlarında Denizyıldızları Teknik Meslek Lisesi ile Darıca KOKİ Teknik Meslek Lisesi rakiplerine üstünlük sağlamıştı. İl Birinciliğinde ikinci maçlar yarın oynanacak.
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Etiketler : Darıca TOKİ, Denizyıldızları
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