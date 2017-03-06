Deplasmanı çok seviyoruz

Kocaelispor içerde kaybettiklerini dışarda toplamaya devam ediyor. 28.haftanın ardından Yeşil-Siyahlı ekibin deplasman puanı, iç sahayı geçti.

İÇERDE 24, DIŞARDA 25 PUAN

Kocaelispor bu sezon adeta deplasman fatihi oldu. 28.haftası geride kalan ligde Yeşil-Siyahlı takım, genel istatistiklerin dışına çıkarak deplasmanda içerden fazla puan topladı. 14. dış saha maçını Bayburt ile oynayan Yeşil-Siyahlı takım 7’nci galibiyetine imza attı, toplamda 25 puana ulaştı. Temsilcimizin içerdeki 13 maçta ise 6 galibiyeti, 24 puanı var.

SON 11 DEPLASMANDA 1 YENİLGİ

Kocaelispor sadece kendi grubunun değil tüm liglerin en başarılı deplasman takımı konumunda. Körfez, ilk üç deplasmanın ikisinden eli boş döndükten sonra müthiş bir seri yaptı. Son 11 maçta sadece Van’a kaybetti, 6 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Ortalama iki deplasman maçından birini kazanan Yeşil-Siyahlılar dış sahayı çok sevdi.