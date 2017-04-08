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Deplasmanı severiz, lideri yener döneriz

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Deplasmanı severiz, lideri yener döneriz
İçeride zorlanan, dışarıda fırtına gibi esen Kocaelispor, yarın lider Sancaktepe Belediyespor’a konuk oluyor.

Yeşil-Siyahlı ekibimiz rakibine evinde ilk acıyı tattırıp, Play-Off’u sağlama almak, şampiyonluk umutlarını da son üç maça taşımak istiyor. Dev maçın başlama saati 15.00.

ONLAR EVLERİNDE, BİZ DIŞARIDA KRALIZ

3.Lig 1. Grup’ta öncelikle Play-Off hattındaki yerini sağlama almak, sonrasında az olan şampiyonluk umutlarını sürdürmek isteyen Kocaelispor 35. hafta mücadelesinde lider Sancaktepe Belediyespor’a konuk oluyor. İç saha ve deplasman performans en iyi olan iki takımın randevusundan çıkacak sonuç merakla bekleniyor. Yeşil-Siyahlı ekipte Mesut sakatlığı, Kadir Gezer ise sarı kart cezalısı olduğu için yarın yok. Son haftalarda sakat sakat oynayan, fedakarlık yapan kaptan Hamza da maç kadrosunda bulunmuyor.  Teknik sorumlu Ümit Metin Yıldız’ın Kadir Gezer’in yokluğunda Ali Keten’i sağbeke çekmesi, Kemal’e stoperde görev vermesi bekleniyor.

SENTETİK ÇİMDE, SAAT 15.00’DE  

Yıldız’ın son maçın kadrosunda başka değişiklik düşünmediği belirtiliyor. Temsilcimizde üçer sarı kartla oynayan Oğuzhan, Mehmet, Mert ve Murat da ceza sınırında. 1900 kişi kapasiteli stadyumda Yeşil-Siyahlı taraftarlara 85 kişilik yer ayrıldı. Kocaelispor yönetimi sayının arttırılması için girişimlerde bulundu ancak sahanın fiziki şartlarından dolayı bu mümkün olmadı.  Sentetik zeminli 15 Temmuz Stadı’nda oynanacak ve saat 15.00’te başlayacak maçı Isparta’dan 2.Lig hakemi Şeref Taştan yönetecek. İsmetpaşa Stadı’ndaki ilk maçta 1-0 geride olduğu maçta 9 kişi kalan Yeşil-Siyahlı ekibimiz 1-1’lik sonuçla bir puanı kurtarmıştı.

 Hamza, 18’de yok

Kocaelispor Teknik Direktörü Ümit Metin Yıldız bu sabah idmanı sonrasında kadroyu açıkladı. 18 kişilik kadroda kaptan Hamza sakatlığı nedeniyle yer alamadı. Sancaktepe maçı kadrosunda şu isimler bulunuyor: Murat, Kadir Öge, Kılıç, Can, Kemal, Erol, Ali Keten, Mert, Eray, Sefa, Şenol, Özgür, Mehmet, İshak, Sinan, Oğuzhan, Burak Süleyman, Burak Özbakır.

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