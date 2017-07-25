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Deprem şehidinin mezarı taşındı

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Deprem şehidinin mezarı taşındı
Körfez'de, 17 Ağustos depreminde yaşamını yitiren Nevin Aldemir'in mezarı Kuzey Anadolu Otoyolu çalışması nedeniyle bulunduğu yerden alınarak İlimtepe Merkez Mezarlığı'na taşındı.

17 Ağustos depreminde, dönemin MHP Körfez İlçe Başkan Yardımcısı olan Süleyman Aldemir'in eşi ve şu anda yönetimde bulunan Alptuğ Metin Aldemir'in annesi olan Nevin Aldemir hayatını kaybetti. Körfez Ballıköy mevkiinde toprağa verilen Nevin Aldemir'in mezarı yol çalışması güzergahında bulununca mezarı bulunduğu yerden alınarak Körfez İlimtepe Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

TARİFİ OLMAYAN BİR ACI

Alptuğ Metin Aldemir defin sırasında 18 yıl önceki duyguları yeniden yaşadığını belirterek, "Tarifi olmayan bir acının 18 yıl sonra tekrarı oldu. Evet 1999 Kocaeli depreminde kaybettiğim annemin o anki şartlar doğrultusunda defnettiğimiz küçük bir mezarlıktaki kabrini bulunduğu bölgeden yol geçeceği için kaldırmak zorunda kaldık. Anne acısı 18 değil, asırlar boyu ömür sürse dahi her zamanki gibi taze kalıyor. Rabbim tüm annelerimize uzun ömürler versin, ölmüş olan annelerimizi de rahmetiyle nurlar içinde yatırsın. Aile kabristanlığı almamız da inşallah kabir hayatında yanında olmamız açısından bizi ayriyeten mutlu eden detay oldu" dedi.

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