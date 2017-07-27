DEPREM CAN ALICI BİR AFET MİDİR ?

Son aylarda yine ülkemiz deprem korkusuyla kaynayıp duruyor.. Çünkü yurdun belli bölgeleri belirli aralıklarla sallanıyor.. Hiç itirazsız, tabi ki deprem insanları son derece tedirgin eden ve hayatı karartan korkunç bir doğa olayıdır.. Tamam da, ille de ölümle sonuçlanması olmazsa olmaz bir durum mu.? 17 Ağustos yüzyılın felaketini yaşayan ve bir çok dost ve arkadaşını kaybeden kişi olarak ben, bunu sormak istiyorum..Ölümleri ortaya koyan deprem mi, insanlar mı.? Bir kere “DEPREM” nedir sevgili okurlar.. Gerçekten bir doğa olayı mı.? Ölüm makinesi mi.? Binlerce insanımızı kaybetmemize rağmen halen depremin ne olduğunu bildiğimize emin değilim.. Emin olmak için sadece deli gibi korkmak, kaçmak değil, son derece etkili önlemler almak gerekmez mi.? Amacım sizlere depremle ilgili ders vermek değil mutlaka.. Ancak içinde beşik gibi sarsılmamıza rağmen, depremi sadece dualarla ve tevekkel olarak atlatmaya çalışıyoruz.. Dünyanın dualar üzerinde durduğuna inananlardan olmama rağmen, bizlerin deprem konusundaki duyarsızlığına inanamıyorum.. Kusura bakmayınız ama, o nedenle de bu hafta olayın biraz bilimsel tarafını işlemek istiyorum.. Belki, yaşamınızı zehir eden doğa mı, kendimiz miyiz.? Bunu bir kez daha düşünebileceğimizi umut ediyorum..

Evet “DEPREM NEDİR”.. Deprem ( ya da diğer adıyla, yer sarsıntısı veya zelzele) yer kabuğunda beklenmedik bir anda ortaya çıkan enerji sonucunda meydana gelen sismik dalgalar ve bu dalgaların yer yüzünü sarsması sonucudur.. Dünya oluştuğu günden bu yana da yaşanan gayet normal bir doğa olayıdır..Tabiatıyla bu durum sadece bizim ülkemize has bir şey değildir.. Tüm dünya zaman içinde doğal afetlerle sarsılmaktadır.. Gün geçmiyor ki televizyonlarda bir doğal afet haberine rastlamayalım.. Sadece deprem mi.? Hayır.. Sel felaketleri, kasırgalar, toprak kaymaları en sık rastlanan haberler arsında..

Bizim ülkemizde kendisini sık sık hatırlatansa “ DEPREM ” ne yazık ki.. Bütün bunların karşısında bilhassa 17 Ağustos 1999 depreminden sonra konu iyice gündeme oturdu.. Farklı farklı tespitler üzerinde tartışmış olsalar da, ülkemizdeki bilim adamları televizyonlardan uzunca bir süre bizlere depremle ilgili bilgiler verdiler.. Her şeyi bir yana atıp konunun ana damarını yakalayamamamız mümkün değil.. Her vatandaş kendi kapasitesi çerçevesinde depremle ilgili önemli bilgilerin neler olduğuna dair öğrenme olasılığı buldu.. Yani anlaşılması gereken ve bizi bilgilendirenlerin ısrarla üzerinde durduğu “ Ülkemiz çok önemli deprem kuşaklarından birinin içinde olduğu idi”..

Ve, ne çare ki buna karşın deprem konusunda donanımsal bilgilere hiç bir şekilde sahip olmayışımız endişe veren esaslı bir tehlike idi..İşte söylemek istediğim tam da bu dostlar.. Yıllardır anlatılan, bilgilenmemiz için bir çok yollar öne sürülen deprem hakkında adeta hiç bir şey öğrenmemiş gibiyiz.. Tam tersine bu konuda bizi bilgilendirmek isteyen ehil kişilerin söylemlerine kulak tıkamamalıydık..Tam aksine daha dikkatli dinlemeli, izlemeli, bu bilgilerin hayati bilgiler olduğu gerçeğini kabul etmeliydik..Sonra da kendimizi masaya yatırmalı, oluşan yıkıcı depremlerde ve yitirilen canlarda ne derece payımız olup olmadığını bulmalıydık..Ancak gördüğüm kadarıyla bizler sadece korkuyoruz.. Örneğin son depremi ve küçük bir Tsunami yi Muğla, Bodrum çevresi yaşadı.. Üzüldük , orada olan arkadaşlarımız için endişelendik.. Derhal telefonlara sarılarak aramalara başladık.. Veee, çok şükürler olsun ki can kaybıyla karşılaşmadık.

Neden..? Çünkü deprem gerçeğini bilen ve saygı gösteren yöneticiler 70 ‘ li yıllarda Bodrum evlerinin düzenlenen imar planına göre, kat sınırına tabi tutularak yapılması kararı aldılar..Ve kimse de bu kat sınırını delmedi..Haydi bakalım gel de yazma.. Bizlerse sanki depremle inatlaşır gibi daha la kocaman binalarla coşuyor da coşuyoruz.. 17 Ağustosta ilimize gelen onlarca Jeofizik uzmanı oldu.. Bende pek çoğunla TV Programı yaptım.. Hocaların arasında beni çok etkileyen iki bilim adamı olmuştu.. Bir tanesi Rahmetli Prof. Ahmet Mete Işıkara.. Diğeri Doç.Dr. Oğuz Gündoğdu idi..Ahmet Mete Işıkara’nın anlattığına göre yıllar önce Gölcük’e geldiğinde bir kaç yüksek binayı görmüş ve o günkü idarecileri çok ciddi uyarmış.. Vatandaşlarla konuşmuş.. “Sakın haa.. Arkadaşlar yapmayın bu binaları, bakınız bu toprak bunu kaldırmaz.. Altınızdan fay hattı geçiyor.. Bir gün kötü bir felaket sonucu buraya gelmek istemem.. Çok ölüm olur çokk” demiş.. Hoca sonunda yaşanan bu felakete o derece üzülmüştü ki , anlatamam.. Konuşmasının sonunu şöyle bitirmişti “ Sevcan hanım, inanınız ki bu binlerce ölüme deprem değil, burada yaşayan aç gözlü ve parayı candan daha önde gören insanlar neden oldu”..

Evet, aynen böyle demişti.. Gözlerinde ki buğulu bakışsa çok şeyi anlatıyordu.. Oguz Gündoğdu hocam ise bu bina rezaletiyle çok mücadele etti.. Çok kere geldi İstanbul’dan televizyonuma.. Çok kez dertleştik kendisiyle.. Şu anda da aynı mücadele içinde biliyorum ve kendisine saygılarımı gönderiyorum.. Hoca bir programda bana “ Ya Sevcan hanım biliyor musunuz, ben bu duyarsız idareciler ve onarılmış yalanlarıyla insanlara hasarlı evleri satan veya kiraya veren canavarlar yüzünden şeker hastası oldum..Artık yapılan adam sendeciliğe dayanamıyorum.. Öldürecekler bunlar beni” sözlerini ve gözlerinde çakan şimşekleri asla unutamıyorum..

Efendim nereye giderseniz gidin DEPREM gerçeğinden kaçamazsınız.. Bence kaçmak yerine kendinizin ve geleceğinizin daha sağlıklı yaşaması adına bu tür duyarsızlarla mücadele etmeyi daha uygun bulmuyor musunuz.? .. Depremle inatlaşmak korkumuzu yok etmez, büyütür unutmayalım.. Sonuçta.. Deprem öldürmez, kendi duyarsızlığımız ve adamsendeciliğimiz öldürür..