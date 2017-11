Cephanelik bölgesinde yaklaşık 10 milyon lira harcanarak yaptırılan Deprem Müzesi’nin kendi alanında Türkiye’de ilk ve dünyada sayılı bir proje olduğunu söyleyen Başkan Doğan, “Dünya var olduğundan beri doğa olayları hep oldu, olmaya da devam edecek. Tabiatın gerçeğini insanoğlu olarak değiştirmemiz mümkün değil. Deprem gibi doğa olaylarında çoğu zaman can ve mal kayıpları oluyor. Bizlerin belki doğa olaylarını önleyemeyebiliriz ama bu olaylardan en az etkilenmek de elimizdedir. Depreme dayanıklı ev ve işyerleri yapar, gerekli önlem ve tedbirleri alırsak can ve mal kayıpları da en aza indirilebilir. Unutmayalım ki, deprem öldürmez, yıkanın ve öldürenin insanoğlu olduğunu unutmadan önlemlerimizi almalıyız. Her an deprem olacakmış gibi hazırlıklı olmalı, özellikle yapı ve imar konularında sıfır toleranslı olmalıyız” dedi.

ÇARESİZ DEĞİLİZ

Kaçak yapılaşmaya izin vermemeleri gerektiğinin altını çizen Doğan, “Her kaçak yapının kendi mezarımızı kazmak olduğu gerçeğini aklımızdan çıkarmamalıyız. İzmit Belediyesi olarak bu konuda çok katıyız. 17 Ağustos depreminden sonra ülkemizde önemli çalışmalar yapıldı. Artık eskisi gibi deprem ve sonrasında çaresiz değiliz. Nasıl hareket edeceğimiz, nasıl müdahalelerde bulunacağımız konusunda tecrübe sahibiyiz” diye konuştu.

ÇOK ÖNEMLİ BİR PROJE

17 Ağustos Deprem Anma ve Farkındalık Müzesi hakkında bilgiler veren Doğan, “Gelecek nesillere depremi ve deprem sırasında yapılacaklarını öğretmek ve gelecekte depremlerde can ve mal kayıplarını en aza indirmek amacıyla insanlığa kazandırdığımız çok önemli bir projedir. Depremi unutmayacağız, unutturmayacağız ve hazırlıklı olacağız. Asrın depreminden çıkardığımız dersleri gelecek nesillere aktaracağız. Proje şuanda dünyadaki en gelişmiş teknolojileri içeren deprem benzetim merkezi, deprem kütüphanesi ve dokümantasyon merkezini bulunduran ve deprem olgusunu bilimsel olarak anlatan, dünya deprem tarihini insanlara yaşıyormuş gibi gösteren, hissettiren bir merkezdir. Bu kapsamda Dünyada başka bir örneği bulunmamaktadır. Müzeyi ziyaret eden vatandaşlarımız gördükleri görüntüler karşısında belki üzülecek, duygulanacaklar ama deprem gerçeğini de hiçbir zaman akıllarından çıkarmayacaklardır” şeklinde konuştu.