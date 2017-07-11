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Depremzedeler çatıya çıktı: Arızlı bizimdir bizim kalacak

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Depremzedeler çatıya çıktı: Arızlı bizimdir bizim kalacak
İzmit'te, 17 Ağustos 1999 depreminin ardından Irak hükümetinin 10 milyon dolar karşılığı petrol yardımı ile depremzedeler için yaptırılan konutlarda oturan depremzedeler evleri tahliye etmeleri istenince eylem yaptı.

Bir depremzede kendini yakmak isterken, konutların çatısına çıkan depremzedeler ise protestoda bulundu.

Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin, 17 Ağustos depreminin ardından depremzedeler için Irak adını taşıyacak konutlar yapılması isteğiyle 10 milyon dolar karşılığı petrol yardımında bulundu. İzmit'in Arızlı mevkiinde depremzedeler için 237 konut yapıldı. Konutlar Kredi Yurtlar Kurumu'na devredilirken, depremzedelerin taşındığı konutlar yurt olarak kullanılmaya başlandı. Evleri tahliye etmeyen 48 aile konutlarda oturmaya devam ederken, konutları boşaltmaları için 15 Haziran tarihinde tebligatta bulunuldu.

BİZE HİÇBİR ŞEY SORULMUYOR

Konutlarda oturan depremzedeler bugün basın açıklaması yaptı. Depremzedelere CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri de destek verdi. Depremzedeler adına basın açıklamasını okuyan Recep Uğur, konutlarda 2001 yılından bu yana oturduklarını, 2004 yılından itibaren ise konutlar konusunda anlaşmazlıklar yaşandığını belirterek, "Biz depremzedeler barınaklarımızın bizlere devrini beklerken veya binalar yapılıp oraya geçmeyi umarken sokağa atılmayla tehdit ediliyoruz. 16 yıldır içinde acılarla yaşayan biz depremzedelere hiçbir şey sorulmadan kararlar alınıyor. 15 Haziran tarihli tahliye tebligatını okuyunca şok olduk. Bunu kabul etmiyoruz ve iki talebimizi dile getiriyoruz. 'Bu hibe depremzedelere değil, bürokratlara lojman veya öğrenci yurdu olması içindir' diye belirten bir protokol getirirlerse şartsız terk ederiz. İkinci şart ise o dönem görevde bulunan Valimiz Ercan Topaca'nın bizlere devlet adına önemli sözler verdiğini belirtmiştik. Bugün kendileri Ankara Valisidir, 'Ben böyle sözler vermedim' diyebilir ise bizler şartsız olarak Arızlı'yı terk ederiz. Hiçbir koşulda, şartlar ne olursa olsun bu iki durum haricinde Arızlı’yı terk etmeyeceğiz" dedi.

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Açıklama sonrası kendinden geçen Recep Uğur "adalet" diye bağırarak benzin dolu bidona uzanarak kendini yakmak istedi. Recep Uğur çevresindekiler tarafından engellendi. Depremzedeler daha sonra bir binanın çatısına çıkarak protestoda bulunurken, valinin gelmesini istediler. CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve İzmit İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Karakaş ile görüşen depremzedeler daha sonra çatıdan indi.

depremzedeler-evleri-tahliye-etmeleri-istenince-catida-eylem-yapti_8781_dhaphoto4.jpg

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