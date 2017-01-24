DER-MEK ailesinden yardım eli

Derince Belediyesi Mesleki Eğitim Kursları’nda (DER-MEK) eğitim gören kursiyerler ve usta öğreticilerin el birliğiyle hazırladıkları sosyal sorumluluk projesi örnek oluyor.

DER-MEK’te bu yıl 6 ayrı merkezde açılan 167 kursta verilen eğitimlerden, toplam 4 bin 391 kursiyer faydalanıyor. Sırrıpaşa, Fatih, Yenikent, Mersincik, Çınarlı ve Kusachi’deki kurs merkezlerinde görev alan usta öğreticiler ve kursiyerler, derslerin dışında kalan zamanlarında ortak hareket ederek, bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdiler.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE

Zorlu kış koşullarında ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım eli uzatma gayreti içerisinde olan DER-MEK ailesi kendi bünyesinde bir yardım kampanyası düzenledi. Bu doğrultuda usta öğreticiler ve kursiyerler dolaplarında kullanmadıkları ve yeni aldıkları kıyafetler ile ayakkabıları belli düzen içinde hazırlayarak, Kusachi DER-MEK binasında bir araya getirdi. Yardım kampanyasının sona ermesiyle birlikte toplanan giyim eşyaları belirlenen program dahilinde DER-MEK yetkilileri tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.