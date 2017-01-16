Derbent, Değirmendere’nin hızını kesti:2-1

Süper Lig A Grubu’nda Play-Off yarışı yapan Derbentspor ile Değirmenderespor, kozlarını Derbent Stadı’nda paylaştı.

Derbentspor, ligde son 5 maçını kazanan Değirmenderespor’u 2-1 yendi, zirve yarışında umutlarını devam ettirdi.

DERBENT’TEN ÖNEMLİ GALİBİYET

Geçen yıl Süper Lig’de çok iyi performans gösteren, normal sezonu şampiyon bitiren Derbentspor, bu sezon zirve yarışının biraz uzağında kalmıştı. Kırmızı-Beyazlı ekip, önceki gün sahasında konuk ettiği son haftaların flaş takımı Değirmenderespor’u Mustafa Yıldırım’ın attığı gollerle 2-1 yendi, çok önemli bir galibiyet aldı. Çok büyük çekişmeye sahne olan maçta Derbentspor’da Emre ile Değirmenderespor’da da Alican’ın şutları direkten döndü.