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Derbent, Değirmendere’nin hızını kesti:2-1

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Derbent, Değirmendere’nin hızını kesti:2-1
Süper Lig A Grubu’nda Play-Off yarışı yapan Derbentspor ile Değirmenderespor, kozlarını Derbent Stadı’nda paylaştı.

Derbentspor, ligde son 5 maçını kazanan Değirmenderespor’u 2-1 yendi, zirve yarışında umutlarını devam ettirdi.

DERBENT’TEN ÖNEMLİ GALİBİYET
Geçen yıl Süper Lig’de çok iyi performans gösteren, normal sezonu şampiyon bitiren Derbentspor, bu sezon zirve yarışının biraz uzağında kalmıştı. Kırmızı-Beyazlı ekip, önceki gün sahasında konuk ettiği son haftaların flaş takımı Değirmenderespor’u Mustafa Yıldırım’ın attığı gollerle 2-1 yendi, çok önemli bir galibiyet aldı. Çok büyük çekişmeye sahne olan maçta Derbentspor’da Emre ile Değirmenderespor’da da Alican’ın şutları direkten döndü.

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