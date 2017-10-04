Kocaeli21 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Derbent, Diliskelesi ile oynuyor
Derbent, Diliskelesi ile oynuyor

Derbent, Diliskelesi ile oynuyor

Süper Lig A Grubu’nda hafta içi mesaisinde heyecan yarın akşam Derbentspor-Diliskelesispor maçı ile devam edecek.

A+A-

A Grubu’nda zirve yarışı yapan iki takımın mücadelesi Derbent Stadı’nda 19.15’te başlayacak.

YENİLGİSİZ İKİ TAKIM

Geçen yıl Play-Off’a çıkmayı son hafta kaçıran Derbentspor, bu sezonda çok iddialı takım yaptı. İlk üç maçta bir galibiyet, iki beraberlik alan Derbentspor, Süper Lig’in yeni takımı, 7 puanla zirvenin ortağı olan Diliskelesispor’u yenip, üst sıralardan kopmak istemiyor. Ligin yenilgisiz iki takımını karşı karşıya getirecek maçın başlama saati 19.15 olarak belirlendi.

Bu haber toplam 67 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.