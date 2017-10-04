Derbent, Diliskelesi ile oynuyor

A Grubu’nda zirve yarışı yapan iki takımın mücadelesi Derbent Stadı’nda 19.15’te başlayacak.

YENİLGİSİZ İKİ TAKIM

Geçen yıl Play-Off’a çıkmayı son hafta kaçıran Derbentspor, bu sezonda çok iddialı takım yaptı. İlk üç maçta bir galibiyet, iki beraberlik alan Derbentspor, Süper Lig’in yeni takımı, 7 puanla zirvenin ortağı olan Diliskelesispor’u yenip, üst sıralardan kopmak istemiyor. Ligin yenilgisiz iki takımını karşı karşıya getirecek maçın başlama saati 19.15 olarak belirlendi.