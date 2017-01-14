Derbent mi, Değirmendere mi?

ZİRVE YARIŞINI YAKINDAN İLGİLENDİREN MAÇ
Süper Lig A Grubu’nda son 5 maçını kazanıp, Play-Off yarışına ortak olan Değirmenderespor, son iki maçında berabere kalıp 4 puan kaybeden, yarışın biraz uzağında kalan Derbentspor üst sıralardan kopmama adına çok önemli bir karşılaşmaya çıkacaklar. 20 puanlı Derbentspor ile 26 puanlı Değirmenderespor arasındaki maçın çok büyük çekişmeye sahne olması bekleniyor. Derbentspor da yeni transfer Halil de forma giyecek. Ligin ilk yarısında Değirmendere Stadı’ndaki karşılaşma 1-1 berabere sonuçlanmıştı.
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