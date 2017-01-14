Derbent mi, Değirmendere mi?

Süper Lig A Grubu’nda Play-Off yarışı yapan Derbentspor ile Değirmenderespor, kozlarını Derbent Stadı’nda paylaşacak. İki takım içinde çok büyük önem taşıyan karşılaşma 15.00’de başlayacak.

ZİRVE YARIŞINI YAKINDAN İLGİLENDİREN MAÇ

Süper Lig A Grubu’nda son 5 maçını kazanıp, Play-Off yarışına ortak olan Değirmenderespor, son iki maçında berabere kalıp 4 puan kaybeden, yarışın biraz uzağında kalan Derbentspor üst sıralardan kopmama adına çok önemli bir karşılaşmaya çıkacaklar. 20 puanlı Derbentspor ile 26 puanlı Değirmenderespor arasındaki maçın çok büyük çekişmeye sahne olması bekleniyor. Derbentspor da yeni transfer Halil de forma giyecek. Ligin ilk yarısında Değirmendere Stadı’ndaki karşılaşma 1-1 berabere sonuçlanmıştı.