Derbent, Tavşancıl’da vurgun yedi

TAVŞANCILSPOR LİGE TUTUNDU
Bu sezon ilk kez yer aldığı Süper Lig’de tutunma mücadelesi yapan Tavşancılspor, son haftalara sıkıntılı girmişti. Yeşil-Beyazlı ekip, dün akşam sahasında konuk ettiği zirvenin en iddialı takım Derbentspor’u ilk yarıda Kerim’in attığı gollerle 2-1 mağlup etti, bitime 2 hafta kala kümede kalmayı garantiledi. Derbentspor’un tek sayısını ise 90’ıncı dakikada İsmail Ejderoğlu attı. İki maçta 5 puan kaybeden Derbentspor, buna rağmen Play-Off iddiasını devam ettiriyor.
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