Derbent, Tavşancıl’da vurgun yedi

Geçen hafta evinde Başaranspor karşısında berabere kalıp 2 puan kaybeden Derbentspor, rakipleri Çınarlıspor ve Doğantepe’nin puan kaybettiği haftada deplasmanda Tavşancılspor’a 2-1 mağlup oldu, Play-Off yarışında çok büyük darbe aldı.

TAVŞANCILSPOR LİGE TUTUNDU

Bu sezon ilk kez yer aldığı Süper Lig’de tutunma mücadelesi yapan Tavşancılspor, son haftalara sıkıntılı girmişti. Yeşil-Beyazlı ekip, dün akşam sahasında konuk ettiği zirvenin en iddialı takım Derbentspor’u ilk yarıda Kerim’in attığı gollerle 2-1 mağlup etti, bitime 2 hafta kala kümede kalmayı garantiledi. Derbentspor’un tek sayısını ise 90’ıncı dakikada İsmail Ejderoğlu attı. İki maçta 5 puan kaybeden Derbentspor, buna rağmen Play-Off iddiasını devam ettiriyor.