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Derbent tek golle kazandı:1-0

Derbent tek golle kazandı:1-0

Süper Lig A Grubu’nda hafta içi mesaisinde 4’üncü haftanın son maçında önceki akşam Derbentspor ile Diliskelesi karşılaştı.

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Ligde yenilgisi olmayan iki takımın maçında Derbentspor, ilk yarıda Furkan Aydoğdu’nun attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı, ligde üçüncü sıraya yükseldi.

İKİ TAKIMDA MAÇI 10 KİŞİ BİTİRDİ

Süper Lig A Grubu 4’üncü haftanın son maçı grubun iki yenilgisiz takımın karşı karşıya getirdi. Geçen hafta sonunda Güneşspor ile oynadığı maçta 3-1 geriden gelip karşılaşmayı 3-3’e getiren Derbentspor, bu kez sahasında Diliskelesispor’u konuk etti. Yenen takımın üst sıralar için iddialı konuma geleceği maçta Derbentspor, Belediye Derincespor’dan yeni transfer Furkan Aydoğdu’nun attığı golle 1-0 galip geldi. Derbentsporlu Samet İrkit ile Diliskelesispor’dan Köksal kırmızı kart gördü, iki takımda karşılaşmayı 10’ar kişi tamamladı.

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