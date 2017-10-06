Derbent tek golle kazandı:1-0

Ligde yenilgisi olmayan iki takımın maçında Derbentspor, ilk yarıda Furkan Aydoğdu’nun attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı, ligde üçüncü sıraya yükseldi.

İKİ TAKIMDA MAÇI 10 KİŞİ BİTİRDİ

Süper Lig A Grubu 4’üncü haftanın son maçı grubun iki yenilgisiz takımın karşı karşıya getirdi. Geçen hafta sonunda Güneşspor ile oynadığı maçta 3-1 geriden gelip karşılaşmayı 3-3’e getiren Derbentspor, bu kez sahasında Diliskelesispor’u konuk etti. Yenen takımın üst sıralar için iddialı konuma geleceği maçta Derbentspor, Belediye Derincespor’dan yeni transfer Furkan Aydoğdu’nun attığı golle 1-0 galip geldi. Derbentsporlu Samet İrkit ile Diliskelesispor’dan Köksal kırmızı kart gördü, iki takımda karşılaşmayı 10’ar kişi tamamladı.