Derbent ve Doğantepe sahasında Çınarlıspor, Gebze deplasmanında

Süper Lig A Grubu’nda son iki haftaya girerken bir soru yanıt bekliyor.

Play-Off’a çıkan iki takım ile küme düşen üç takımın belirlendiği bu grupta Play-Off’a son bilet için üç aday var. Haftaya üçüncü sırada giren Doğantepespor, evinde Tavşancılspor ile karşılaşacak. Doğantepespor’u bir puan geriden takip eden Çınarlıspor, Sultan Orhanspor deplasmanında. Derbentspor da, yarın akşam sahasında Kandıra’yı ağırlayacak.

DOĞANTEPE-TAVŞANCILSPOR

Son iki haftaya Play-Off hattında giren Sultan Orhanspor, geçtiğimiz cumartesi günü Cephanelik Stadı’ndaki maçta Başaranspor ile 0-0 berabere kalıp, çok önemli iki puan kaybetmişti. Play-Off mücadelesi yapan diğer takımların da puan kaybetmesiyle son iki haftaya 1 puan önde giriyor. Bordo-Mavili ekip, yarın akşam Doğantepe Ömer Halis Demir Stadı’nda ki maçta kümede kalmayı garantileyen Tavşancılspor ile oynuyor. Maçın başlama saati 19.15. Ligin ilk yarısında Gebze’de oynanan karşılaşma 0-0 berabere bitmişti.

SULTAN ORHAN-ÇINARLISPOR

Geçtiğimiz cumartesi günü deplasmanda Ç.Plajyoluspor’u 4-0 yenip, bitime iki maç kala Play-Off’a çıkmayı garantileyen Sultan Orhanspor, sahasında Çınarlıspor’u konuk edecek. İki hafta önce Derince Belediye Demirspor’u mağlup edip, Play-Off yarışında çok büyük avantaj sağlayan Çınarlıspor, cumartesi günü sahasında Tavşantepe’ye 4-1 yenilip, çok büyük şok yaşamıştı. Çınarlıspor, Play-Off yarışında iddiasını sürdürebilmesi için yarın akşam mutlak kazanması gerekiyor. Metin Oktay Stadı’ndaki karşılaşma 19.15’de başlayacak.

DERBENTSPOR-KANDIRA BELEDİYE

Ligde son iki maçından 5 puan kaybeden, Play-Off yarışında çok büyük darbe yiyen Derbentspor, rakiplerinin de puan kaybetmesiyle iddiasını devam ettiriyor. Kırmızı-Beyazıl ekip, geçtiğimiz cumartesi gün de Tavşancılspor deplasmanında 2-1 mağlup olmuştu. Derbentspor, bu akşam hafta içi mesaisinde ligin rahat takımlarından Kandıra Belediyespor’u konuk edecek. Ligin ilk maçında deplasmanda rakibiyle 1-1 berabere kalan Kırmızı-Beyazlı ekip, bu kez sahasında kazanıp, umutlarını son maça taşımak istiyor.