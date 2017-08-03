Derbent’in dönüşü

Adapazarı-Haydarpaşa arasında çalışan Ada Ekspresi, Yüksek Hızlı Tren çalışması nedeniyle seferlerine 2 yılı aşkın bir süre ara vermişti.

Banliyö Treni, yeniden seferlerine başladı, ancak her durakta durmuyordu. En büyük mağduriyeti Büyükderbent İstasyonu yaşadı. Asırlık istasyon, bir anda tarihe karıştı. Bir süre önce Ada Ekspresi’nin durak sayısı arttırıldı, artık Hereke, Körfez ve Derince’de de durmaya başladı. Yakında bu duraklara, banliyö trenini yıllardır hasretle bekleyen Büyükderbent de eklenecek.

TARİHİ BİR İSTASYON

Kartepe ilçesi sınırları içindeki Büyükderbent İstasyonu, Haydarpaşa-Bağdat Demiryolu Hattı’nın hizmete açıldığı 1800’lü yılların sonundan beri faaliyet gösteren tarihi bir gar. Yüz yılı aşkın süredir hizmet veren Büyükderbent İstasyonu’nda, Adapazarı-Haydarpaşa arasında sefer yapan banliyö treni ve posta trenleri hep durdu; yolcu alıp yolcu indirdi. Çok uzun yıllar Seka ve diğer fabrikalarda çalışan işçiler de işlerine bu istasyondan trene binerek gidip geldi. Kartepe ilçesindeki tüm beldeler için bu istasyon hep çok önemliydi.

PERONLARDA ÇALIŞMA BAŞLADI

Yüksek Hızlı Tren’in çalışmaya başlamasıyla, diğer pek çok küçük istasyon gibi devre dışı bırakılan Büyükderbent İstasyonu, şimdi eski günlerine dönmeye hazırlanıyor. Yakında Adapazarı Ekspresi, Derbent’te de duracak. Halen, bazı bölümlerinde kotu yüksek olan peronlar tıraşlanarak, aynı hizaya getiriliyor. Büyükderbent Muhtarı Ramazan Güneş Hallaç, “Yıllardır bu günü bekliyorduk. Adapazarı Ekspresi’nin istasyonumuzda durup yolcu alacağı günü büyük bir heyecanla bekliyoruz. Büyükderbent, trenlerin yeniden durmasıyla eski hareketli günlerine kavuşacak” diyor.

MUHTAR- Büyükderbent Muhtarı Ramazan Güneş Hallaç, trenin beldelerinde durmasını yıllardır hasretle beklediklerini, çok heyecanlı olduklarını söylüyor.