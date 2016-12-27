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Derbentspor, Halil’den sonra M.Ali’yi de istiyor

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Derbentspor, Halil’den sonra M.Ali’yi de istiyor
Süper Lig’de son iki haftada Yavuzspor ve Sultan Orhanspor ile oynadığı maçlarda berabere kalıp, çok önemli 4 puan kaybeden Derbentspor, ara trans döneminde kadrosuna takviye yapmayı düşünüyor.

Kırmızı-Beyazlı ekip, bu sezon başında Kırkpınarspor’a verdiği Halil’den sonra, H.Yıldızspor’a giden M.Ali Kurun’u da geri almayı hedefliyor.

TAKVİYE YAPACAK
Kırmızı-Beyazlı ekibin Teknik Sorumlu Sait Engin, son Sultan Orhanspor maçında galibiyeti hak eden bir oyun ortaya koyduklarını belirterek, “Çok iyi oynadığımız, en az 5 net pozisyona girdiğimiz maçta gol atamadık, berabere kaldık. Emre, üç kez kaleci ile karşı karşıya kaldı, olmayınca olmuyor. Eksik yerlerimiz var, mutlak takviye yapacağız. Geçen yıl formamızı giyen Halil ve M.Ali ile de görüşüyoruz” dedi.

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