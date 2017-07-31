Derbentspor’da kaleci Sarp da kaldı

Geçen yıl Derbentspor’un Hereke Yıldızspor’dan transfer ettiği kaleci Sarp’a birçok kulüpten teklif vardı.

Genç kaleciyi Süper Lig takımlarından İlimtepe FK’da kadrosuna katmak istiyordu. Derbentspor yönetimi genç kaleci ile yeni sezon için anlaşma sağladı.

ALİKAHYA VE H.YILDIZ’DA OYNADI

Geçen yıl Derbentspor’da çok iyi bir sezon geçiren Sarp, iki yıl önce Alikahyaspor kalesini korumuştu. Ara transferde Hereke Yıldızspor’a geçen genç kaleci, geçen yılda sezon başında Derbentspor’a transfer oldu. Bu sezon birçok takımın transfer listesinde yer alan Sarp’ın İlimtepe FK’ya da transferi gündeme gelmişti. Ancak genç kaleci önceki gün Derbentsporlu yöneticilerle masaya oturdu, yeni sezon içinde sözleşme imzaladı.

MUSTAFA KAYA’YI DA İSTİYOR

İç transferde Onur cebeci, Halil kılıç ve kaleci Sarp ile anlaşan Kırmızı-Beyazlı ekip, eksik yerlerine de takviye yapıyor. Geçen yıl Sultan Orhanspor’un formasını giyen kanat oyuncusu Mustafa Kaya’yı da listesine aldı. Mustafa Kaya, iki yıl önce yıldızı 1937 Sekaspor’da parlamıştı. Kanatlarda oynayan Mustafa Kaya, çabuk ve sürati ile dikkat çeken bir oyuncu.