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Derbentspor’da Onur ve Halil tamam

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Derbentspor’da Onur ve Halil tamam
İki yıl önce Süper Lig’de grubunda şampiyon olan, Play-Off’a yükselen Derbentspor, geçen sezon aynı başarıyı tekrarlayamamıştı.

Yeni sezon öncesi kadrosunu oluşturmaya başlayan Kırmızı-Beyazlı ekip, iç transferde Onur Cebeci ve Halil ile yeniden anlaştı. Derbentspor’u yeni sezonda yine Sait Engin çalıştıracak.

ONUR VE HALİL TAKIMDA KALDI

Derbentspor’un iki yıl önce şampiyon kadrosunda yer alan, geçen sezon başında takımdan ayrılan Onur Cebeci ile Halil, ara transferde yeniden takıma dönmüştü. Kırmızı-Beyazlı ekip, Play-Off’a çıkamadığı için de bu iki oyuncu, takımda çok fazla oynama şansı bulamamıştı. Kırmızı-Beyazlı ekip, Muğla BAL takımı Ortacaspor’dan geri aldığı Onur Cebeci ile Sakarya Kırkpınarspor’dan gelen Halil Kılıç’ı yeni sezonda takımda tutmayı başardı.

SAİT ENGİN İLE DEVAM EDİYOR

Kırmızı-Beyazlı ekibi son 4 yıldır çalıştıran, takımı 1.Küme’den Süper Lig’e taşıyan, iki yıl üst üste şampiyonluk sevinci yaşatan Sait Engin ile yeni sezon içinde anlaştı. Tecrübeli teknik adam, “Öncelikli olarak geçen yılki kadromuzu korumak istiyoruz. Kadromuzda tutmak istediğimiz oyuncularla anlaşacağız. Eksik yerlerimize de takviye yapmak istiyoruz. Bunun içinde görüşmelerimiz devam ediyor” dedi.

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