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Derbentspor’un haftası:1-4

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Derbentspor’un haftası:1-4
Süper Lig A Grubu’nda alt sıraları ve Play-Off yarışını yakından maçta Çenesuyu Plajyoluspor ile Derbentspor karşılaştı.

Zirve yarışı yapan takımların puan kaybettiği haftada Ç.Plajyoluspor’u 4-1 yenen Kırmızı-Beyazlı ekip, Play-Off hattına biraz daha yaklaştı.

Ç.PLAJYOLU ÖNE GEÇTİ

Geçen hafta Tavşancılspor deplasmanında 1 puan alan Çenesuyu Plajyoluspor, dünde Derbentspor karşısında Furkan’ın attığı golle 1-0 öne geçti. Derbentspor, İlk yarının sonlarına doğru İsmail Ejderoğlu ve Uğur Çolak’ın attığı gollerle devreyi 2-1 önde tamamladı. İkinci yarıda Tolga ve genç Cüneyt ile iki gol daha bulan Derbentspor, karşılaşmada 4-1 galip ayrıldı.

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