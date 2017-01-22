Derbentspor’un haftası:1-4

Süper Lig A Grubu’nda alt sıraları ve Play-Off yarışını yakından maçta Çenesuyu Plajyoluspor ile Derbentspor karşılaştı.

Zirve yarışı yapan takımların puan kaybettiği haftada Ç.Plajyoluspor’u 4-1 yenen Kırmızı-Beyazlı ekip, Play-Off hattına biraz daha yaklaştı.

Ç.PLAJYOLU ÖNE GEÇTİ

Geçen hafta Tavşancılspor deplasmanında 1 puan alan Çenesuyu Plajyoluspor, dünde Derbentspor karşısında Furkan’ın attığı golle 1-0 öne geçti. Derbentspor, İlk yarının sonlarına doğru İsmail Ejderoğlu ve Uğur Çolak’ın attığı gollerle devreyi 2-1 önde tamamladı. İkinci yarıda Tolga ve genç Cüneyt ile iki gol daha bulan Derbentspor, karşılaşmada 4-1 galip ayrıldı.