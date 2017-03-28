Derbent’te dev buluşma

Bu sezon Süper Lig’in iki flaş takımı, bu çıkışlarını Play-Off’ta da sürdüren Nusretiyespor ile Doğantepespor, ilk yarının liderliğini belirleyecek maçta karşı karşıya geliyor.

8 puanlı Nusretiyespor ile 7 puanlı Doğantepespor arasında Derbent Stadı’nda oynanacak karşılaşma 19.15’te başlayacak.

VARDOĞAN, YENİ TAKIMI İLE İLK MAÇINA ÇIKIYOR

Nusretiyespor’da Derince Belediye Demirspor ile oynanan sonrasında çok ilginç bir gelişme yaşanmış, Teknik Sorumlu Ufuk Öğütveren ile yollar ayrılmıştı. Yeşil-Beyazlı ekipte, beklenmeyen bu gelişmenin ardından yeni teknik direktör de hemen bulundu, Hasan Vardoğan ile anlaşma sağlandı. Daha önce Büyükşehir Kağıtspor ve Başiskele takımlarında da görev yapan Vardoğan, yeni takımı ile ilk karşılaşmasına çıkacak. Süper Lig Play-Off’ta ilk yarının liderini belirleyecek maçın çok büyük çekişmeye sahne olması bekleniyor.