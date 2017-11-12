Derbent’te dostluk kazandı:1-1

Bu sezonun iki flaş takımını karşı karşıya getiren maçın ilk yarısı golsüz tamamlandı. İkinci yarının hemen başında Derbentspor, sonunda ise Nusretiyespor’un golleri skoru belirledi, karşılaşma 1-1 sona erdi.

MAÇA ÇOK BÜYÜK İLGİ VARDI

Süper Lig A Grubu’nda şampiyonluk yarışı yapan, aynı beldenin iki takımı Nusretiyespor ile Derbentspor arasında oynanan liderlik maçına spor severlerin ilgisi çok fazlaydı. Derbent Stadı’nda oynanan karşılaşmayı 500’e yakın taraftar izledi. Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, maçtan bir gün önce iki takımın yönetici ve teknik adamlarını bir araya getirdi, karşılaşmanın dostluk içinde geçmesini istedi. Takımlar sahaya el ele çıktılar, 90 dakikanın sonunda da birlikte soyunma odasına gittiler.

NUSRETİYE 85’DE BERABERLİĞİ YAKALADI

Bu maç öncesinde iki takımında yenilgisi yoktu. Bir maçı fazla rakibinin 3 puan önünde bulunan Nusretiyespor, karşılaşmaya çok iyi başlamadı. Derbentspor 14’de Okan ile fırsat yakaladı, bu oyuncu ağır kalınca, defans atağı önledi. 34’de Onur Cebeci’nin şutu auta çıktı. İlk yarıda gol olmadı. İkinci yarıya Derbentspor golle başladı. Santra ile birlikte atağa kalkan Derbentspor, Gökhan Özkanlı ile golü buldu, 1-0 öne geçti. Maçın 85’inci dakikasında Sinan Çalık ceza sahası içinde boşta kalan topa ayak koydu, karşılaşma da 1-1 bitti.