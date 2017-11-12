Derbent’te dostluk var, futbol yoktu

Süper Lig’de iki köy takımının liderlik mücadelesi vermesi gerçekten güzel bir duyguydu. İlçe takımlarının yapamadığı iki köy takımı Nusretiyespor ile Derbentspor başarıyor. Aynı beldenin iki takımı Nusretiyespor ile Derbentspor, önceki gün liderlik maçında karşı karşıya geldi. Maç öncesi çok gereksiz olarak ortam gerilmeye çalışıldı. Ama iki takımın yöneticileri, teknik heyeti, sahada futbolcular, tribünde taraftarlar bu beklentileri boşa çıkardılar. Son derece dostluk içinde geçen, futbolun vasatın üzerine çıkamadığı karşılaşma 1-1 sona erdi.

Derbentspor, son üç yıldır futbola önemli yatırım yapıyor, iki yıl önce BAL’a çok yaklaşmıştı, geçen yıl ise Play-Off’a çıkamamıştı. Nusretiyespor ise 2.Küme’den başladığı çıkışını hiç ara vermeden sürdürdü, geçen yıl da ilk kez yer aldığı Süper Lig’de şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Bu sezon başında Nusretiyespor yönetimi bir ara kararsız kalsa da, yine iddialı bir takım oluşturdu. Bu sezon iki takımda ligin ilk yarısının son haftasında birlikte zirvede yer aldılar, şampiyonluğa ışık tutacak bir maçta kozlarını paylaştılar.

Bir haftadır herkes bu maçı konuştu. Derbent Stadı’nın tribünlerinde de azımsanmayacak bir taraftar vardı. İki takım seyircisi karışık oturdu. Son zamanlarda tribünlerde ilk kez küfürsüz bir amatör maç izledim diyebilirim.

Maç öncesinde kağıt üzerinde Derbentspor favori gösteriliyordu. Nusretiyespor’un çok önemli oyuncuları sakattı. İki stoper Kerim ve Kutay, ön libero Akın yoktu. Nusretiyespor 3-4 maçtır bu oyuncuların yokluğunda maç kaybetmiyordu. İlk kez ciddi bir rakiple karşılaştı. Kutay ve Kerim’in olmadığı defans bloğunda sağ bekte Furkan, stoperde Serkan Uzun ve Kubilay, sol bekte Melih Ahmet görev yaptı. Bu oyuncular arasında Serkan Uzun dışında kalanlar orta saha ağırlıklı oyunculardı. Maç öncesinde Derbentspor’un favori gösterilmesinin nedeni de Nusretiyespor’un defans zaafıydı.

Derbentspor’da ise takımın tek forveti olan Uğur Çolak sakattı. Osman ise kadroda yoktu. Uğur Çolak’ın olmaması nedeni ile stoperlerden İsmail forvete çekildi. Furkan Aydoğdu Demirspor’daki gibi sağ bek, M.Ali sol bek, iki stoperde ise Erman ile Furkan Uzun oynadı.

Maçın ilk bölümlerinde iki takımda birbirlerini kontrol etmekten hücumu fazla düşünemediler. Aynı sahada antrenman yapan, aynı soyunma odasını kullanan, kısaca birbirlerini çok iyi tanıyan iki takım da ilk dakikalarda hata yapmak istemiyordu. Derbentspor, ilk dakikalarda Onur Cebeci’nin sol kanattan getirdiği toplarda etkili olmak istedi. Gökhan Özkanlı ve Furkan Aydoğdu da sağdan bindirmeler, yaptıkları ortalarla pozisyon aradılar. Bu final pasları ve ortalar isabetli olmayınca ilk 45 dakikada net fırsat bulamadılar. Maçın ilk dakikalarında Derbentspor, Nusretiyespor defansına baskı yaptı, pasla oyun kurmalarını engelledi. Nusretiyespor defansı teknik oyunculara sahip olduğu için bu baskıyı kırdı. Sadece bir kez hata yaptı, Serkan Uzun ve Kubilay’ın üst üste yaptığı top kayıplarını Okan ağır kaldı, değerlendiremedi. Bu yarıda Onur Cebeci, Okan ve Halil’in kaleyi bulmayan şutları vardı.

Nusretiyespor da ilk yarıda pozisyon bulmakta zorluk çekti, Sinan’ı önde buluşturamadılar. Emre Kurtoğlu ve Cihan’ın kanatlarda etkisiz kalması, Sinan’a orta sahadan Eray ve Samet Pişkin’in de fazla destek olamaması nedeni ile rakip kalede hiç gözükmediler. İlk yarıda biraz Eray ve Fatih Dizman’ın çabaları vardı. Sinan çok koştu, defansı yıpratmaya çalıştıysa da, Derbentspor defansı hiç hata yapmadı.

Maçın ilk yarısının sonlarına doğru Derbentspor’da Emre Önen omuzundan sakatlandı, ikinci yarıya çıkamadı. İkinci yarıda oyunda Emre Yılmaz vardı. Bu değişiklikten sonra Emre Yılmaz forvete, İsmail Ejderoğlu ise ön liberoya geldi. Bu değişiklik Derbentspor’un da, maçın da ritmini arttırdı. Önde üç çabuk oyuncuyla başlayan Derbentspor, ikinci yarıya santrayla birlikte golle başladı. Uzun ters topta Gökhan Özkanlı topla buluştu, çok güzel bir gole imza attı.

İkinci yarının hemen başında yenik duruma düşen Nusretiyespor’un kenarda çok fazla oyuncu hamlesi yoktu. Derbentspor’da ise ikinci yarı oyuna giren Emre Yılmaz, defansif yönü çok iyi olmayan, Kubilay, Furkan ve Melih Ahmet’i zor durumda bıraktı. Bu dakikalarda Derbentspor ikinci gol için topu rakip ceza sahasına kadar taşıdı, ilk yarıda olduğu gibi topu yine gol yollarındaki oyuncularla buluşturamadılar.

Nusretiyespor, maçın ikinci yarısının ilk 15 dakikalık bölümünü atlattıktan sonra rakip kalede baskı kurdu. 10 dakika rakibi sahasından çıkarmadı. Korner ve serbest atışlardan istediği sonucu alamadı. Sinan Çalık’ın altı pasta auta giden kafa vuruşu, Eray’ın da şut denemeleri vardı. Bu baskıda gol bulamayan Nusretiyespor tam oyundan düştü derken, Fatih Örsoğlu’nun oyuna girmesi ile orta sahada direncini arttırdı, yine de çok net fırsatlar bulamadı. Bitime 5 dakika kala Sinan Çalık kafayla topu auta attığı yerden, bu kez topa ayağı ile dokundu, karşılaşmaya eşitlik geldi.

Futbol kalitesinin çok üst düzeye çıkmadığı bir maç izledik. İki takımın potansiyeli daha iyisini yapmaya müsait. Ancak iki takımın oyuncuları da çok gergin ve baskı altında oynadılar. Kaybetmeme korkusu, gerçek oyunlarını etkiledi.

Maçın hakemi Enes Kanpara ikili mücadelelerde oyunu kesmeden oynatmaya çalıştı. Sahada ki futbolcularda çok iyi niyetliydi, kendisine yardımcı oldular. İkinci yarıda Nusretiyesporluların penaltı bekledikleri pozisyonlar var. İsmail ve Erman’ın eline çarpan toplara itiraz ettiler. Maçın genelinde Enes Kanpara iyi maç yönetti diyebilirim.