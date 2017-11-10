Derbent'te Kartepe derbisi

İlk iki sırayı paylaşan iki komşu köy takımı grupta belki de şampiyonluğu belirleyecek maçta karşı karşıya gelecek. Derbent Stadı’ndaki maç 15.00’de başlayacak. Maçın hakemi Enes Kanpara.

NUSRETİYE Mİ, DERBENT Mİ?

Süper Lig A Grubu’nda ligin ilk yarısında lideri belirleyecek maçta aynı beldenin, mahallenin iki takımı Nusretiyespor ile Derbentspor, kozlarını Derbent Stadı’nda paylaşacak. Bir maçı fazla rakibinin 3 puan önünde bulunan Nusretiyespor, kazanıp puan farkını açmak istiyor. Derbentspor ise kazanması halinde bir maçı eksik, rakibiyle puanlarını eşitleyecek. Nusretiyespor’da sakatlıkları bulunan Kerim, Kutay ve Akın yok. Derbentspor da ise Uğur Çolak’ın durumu belli değil.

İKİ KULÜPTEN DOSTLUK MESAJI

Bu zorlu maç öncesinde iki takımın teknik sorumluları da karşılaşmanın dostça geçmesi temennisinde bulundular. Nusretiyespor Teknik Sorumlusu Sedat Topçu, “Aynı sahayı, soyunma odasını ve malzemeyi kullanan, her gün birbirine yüzüne bakan, iki kulübün maçında, küfürsüz, tartışmasız, sadece futbolun konuşulduğu bir maç olsun istiyorum. Hak eden kazansın” Derbentspor Teknik Sorumlusu Sait Engin de, “Gelen spor severlere çok iyi futbol izlettirmek istiyoruz.

