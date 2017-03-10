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Derbent’te Kartepe derbisi var

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Derbent’te Kartepe derbisi var
Bu sezon Kartepe İlçesi’nin Süper Lig Play-Off’ta iki temsilcisi var.

Bu sezon ilk kez yer aldığı Süper Lig’de grubunu şampiyon bitiren Nusretiyespor, geçen yıl BAL’a çıkmayı baraj maçında kaçıran Kartepe Belediyespor ile oynuyor. Derbent Stadı’ndaki karşılaşma 16.30’da başlayacak.

NUSRETİYESPOR ÇOK İDDİALI
Son üç yılda yaptığı müthiş çıkışla dikkat çeken, 2.Küme, 1.Küme ve Süper Lig’de şampiyonluk sevinci yaşayan Nusretiyespor, şimdi de Play-Off’ta başarılı olmak istiyor. Ara transferde kadrosuna yaptığı flaş transferlerle dikkat çeken Yeşil-Beyazlı ekip, Çayırovaspor’dan stoper Kutay, Derince Belediye Demirspor’dan Serkan Uzun, Derbentspor’dan İsmail Ejderoğlu ve Kartepe Belediye’den Seyfettin’i aldı. Çok güçlü kadroya sahip olan Nusretiyespor, Play-Off’un en iddialı takımları arasında gösteriliyor.

KARTEPE BU KEZ KAZANMAK İSTİYOR
Kartepe Belediyespor, Süper Lig’de aynı grupta yer aldığı rakibinin 9 puan gerisinde ligi ikinci sırada bitirdi, Play-Off’a yükseldi. Sezona başlarken Play-Off düşüncesi olmayan, ligde kalıcı olmayı hedefleyen Mavi-Yeşilli ekip, Hacı Ağdaş yönetimindeki genç oyuncularla çok iyi performans yakaladı. Kartepe Belediyespor, ligde iki maçta yenemediği rakibini bu kez Play-Off’ta mağlup etmeyi amaçlıyor. İki takım arasında oynanan ilk maç 2-2, rövanşta Nusretiyespor 4-0 kazanmıştı.

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