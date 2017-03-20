Derbent’te mücadele var, gol yok: 0-0

Süper Lig Play-Off’ta ilk iki maçını kayıpsız geçen, son 12 maçını kazanan Nusretiyespor, hafta içinde Doğantepespor'u yenip, Play-Off'a ilk puanların alan Sultan Orhanspor’u konuk etti.

Derbent stadı’nda oynana, çok büyük çekişmeyle sahne olan maçta gol olmadı, karşılaşmada da başladığı gibi sona erdi.

İLK YARIDA ÇOK POZİSYON YOK

Bu sezon ilk kez yer aldığı süper Lig’de çok başarılı olan, normal sezonu şampiyon bitirdikten sonra, Play-Off’a da çok iyi başlangıç yapan Nusretiyespor, sahasında konuk ettiği Sultan Orhanspor karşısında da galibiyet bekliyordu. Bu yarıda konuk ekip daha etkiliydi, defansın arkasına atılan uzun topta Mustafa Kaya, kaleci Sertan ile karşı karşıya kaldı. Aşırtma vuruşu kaleye girerken Sertan müthiş bir refleks ile golü önledi. Maçın ilk yarısı golsüz bitti. İlk yarının sonlarına doğru Sultan Orhanspor da, Tolga Çoban sakatlandı, yerini Mehmet’e bıraktı.

HUSRETİYE PENALTI KAÇIRDI

Maçın ilk yarısı golsüz bitti. İkinci yarıda imi takım çok iyi mücadele etmesine rağmen, topu kale önüne getirmekte, pozisyona girmekte zorlandı. Bu yarıda Dilaver’in kullandığı serbest atışı kaleci Sertan kurtardı. Maçın sonlarına doğru Nusretiyespor atağında Cihan, ceza sahası içinde düşürüldü, maçın hakemi Rahman Kalyoncu penaltı noktasını gösterdi. Atışı Serkan Uzun kullandı, topu üstten auta attı. Hakem Rahman Kalyoncu, Nusretiyespor yedek kulübesinden rakip takım oyuncusuna hakaret eden Fatih Engin’e kırmızı kart gösterdi, karşılaşma da 0-0 sonuçlandı.