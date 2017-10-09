Derbi sakin başladı, gergin bitti

Maç bitimi Darıca G.B soyunma odasının camları kırıldı. 1-0 kazanan Darıca G.B 4’üncü sıraya kadar yükselirken, 7 maçta 13 puan kaybı yapan Gölcükspor’da işler iyi gitmiyor.

SEVİNEN YİNE DARICA OLDU

3.Lig 2.gruptaki iki temsilcimiz Gölcükspor ile Darıca G.B önceki gün kent derbisinde karşı karşıya geldi. Gölcük Şehir Stadı’ndaki maç dostça başladı, ilk yarıda karşılıklı ataklar izlendi. Devrenin golsüz bitmesinin ardından ikinci yarının başında konuk ekip rakibin kendi kalesine attığı golle öne geçti. Maçın sonlarına doğru önce darıca ardından Gölcük elverişli pozisyonları kullanamadı. Maç konuk ekibin galibiyetiyle bitti. İki takım son iki sezonda ikili lig, ikisi kupa 4 maçta karşı karşıya gelmiş, üçünü Darıca kazanmış, biri berabere bitmişti. Önceki günkü maçta sevinen yine Darıca G.B oldu. Gölcükspor’un rakibi karşısındaki galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

GÜRSEL KILIÇ ORTAMI GERDİ

Maç son derece sakin bir şekilde devam ederken, ikinci yarının ortalarına doğru Darıca G.B teknik direktörü Gürsel Kılıç’ın kendisine laf atan Gölcüksporlu taraftarlara küfürlü şekilde karşılık vermesi ortamı gerdi. Polis hemen yedek kulübesiyle tribün arasında barikat kurdu ancak tansiyon düşmedi. Tribünle yedek kulübesi arasındaki atışmalar devam etti. Maç bitimi Darıca G.B soyunma odasının camları kırıldı. Camların kırılmasıyla ilgili her iki taraf birbirini suçladı. Bu arada kırılan camların Darıca G.B’li bir futbolcuyu yaraladığı da iddia edildi. Olaylarla ilgili temsilcinin raporu merak ediliyor. Gölcükspor ile ve Gürsel Kılıç’ın disiplin kuruluna sevkine kesin gözüyle bakılıyor.