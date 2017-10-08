Derbide misafir sevindi

Gölcükspor’un ev sahipliğindeki maçın ilk yarısında daha istekli, daha atak olan konuk Darıca GB’ydi. Sarı-Yeşilliler önemli fırsatlardan yararlanamazken, ev sahibi ekip duran toplardan etkili olmaya çalıştı. Devre golsüz geçildi. İkinci yarıyla birlikte temposunu artıran konuk takım 54’üncü dakikada aradığı golü buldu. Devrim’in ters vuruşunda top ağlara gidince Darıca G.B öne geçti. Yenik duruma düştükten sonra risk alarak kalabalık adamla hücuma çıkan Gölcükspor, duran toplar dışında tehlike yaratamadı.