Derbideki koreografi için soruşturma talimatı

Başbakan Binali Yıldırım, Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde, Galatasaray tribünlerindeki koreografiye ilişkin soruşturma açılması yönünde talimatta bulundu.

Golsüz eşitlikle tamamlanan derbi karşılaşması öncesi sarı-kırmızılı taraftar grubu "ultrAslan"ın da yer aldığı Odeabank tribününde önce "Siz diz çöktüğünüz için onlar büyük görünüyor" ve "Ayağa kalk" pankartları açılmış, ardından ABD'li aktör Sylvester Stallone'nin "Rocky Balboa" karakterini canlandırdığı "Rocky" filminden esinlenerek hazırlanan görsel makaralı sistemle tribüne çekilmişti.