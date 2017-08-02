Kocaelispor Başkanı Bahri Yavuz’un son kongrede şampiyonluk, transferde çilek gibi sözler vermemesine, tamamen altyapıya, geleceğe yönelik vaatlerde bulunmasına rağmen genel kuruldan büyük alkış almasını köşe yazımda geniş bir şekilde değerlendirmiştim. Yazımın altına yapılan bir yorum etkileyiciydi. Mutlaka köşemde yayınlamalı, bundan söz etmeliyim diye düşündüm. Yorumu yapan Muhammed Kara. Aslında bu isim Kocaelisporlular ve köşemi takip edenler için hiç yabancı değil.

MUHAMMED KARA’NIN PAYLAŞIMI

Özellikle son dönemde Muhammed Kara’nın sosyal medyada birçok paylaşımını görüyoruz. Birkaç tanesini köşemde yayınlamıştım. Sevgili Muhammed Kara, son yazımın altına, “Bu kulübe çok zehirli çiçek satıldı. Senelerce küstük. Kulübün kurtuluşu Bahri Başkanın fikirlerinde saklı. Derdimiz çilek almak değil, tarla sahibi olmak olsun. Sonra biz o tarlada istediğimizi yetiştiririz, yeriz de satarız da” yorumu yapmış. İsmail Kara, “Altyapı, yapılandırma böyle tarif görmedi” diye yazmış ya, gerçekten öyle. Yüreğine sağlık sevgili Muhammed. Kısa ve öz olarak ancak bu kadar anlatılır.

VİP KOMBİNESİNİ DE HEMEN ALMIŞ

Doğrusu bu paylaşımlardan sonra Muhammed Kara’yı çok merak ettim. Facebook’tan aldığım bilgiye göre Yuvacıklı. Böylesi değerli fikirleri olan biriyle tanışmak, sohbet etmek, hatta Kocaeli TV’deki bir canlı yayında konuk etmek isterim. Bir şey daha. Sevgili Muhammed’in sosyal medyadaki paylaşımından gördüm. Muhammed, VİP kombine kartlar satışa çıkartılır çıkartılmaz bir tane almış. Bağış makbuzunu da paylaşmış. Sadece fikirleriyle değil, gücü nispetindeki katkılarıyla da dikkat çekiyor Muhammed kardeşim. Helal olsun diyorum.

Atkıyla gezmeyi alışkanlık edinelim

Kocaelispor Başkanı Bahri Yavuz’un atkı hassasiyeti malum. Nereye giderse gitsin boynunda mutlaka Yeşil-Siyah atkı vardır. Onu atkısız görmek mümkün değildir. Yavuz bir anlamda örnek oluyor ve tüm Kocaelisporlulara da, “Boynunuzdan atkıyı eksik etmeyin” mesajı veriyor. İsmetpaşa Stadı’na maça gittiğinizde protokol tribün girişinin hemen üzerinde, “Bu stada atkısız girilmez” yazısını görürsünüz. Her maçta stat girişinde atkı satışının yapıldığı bir stand kurulur.

ÇAĞRI SES GETİRDİ

Başkan Bahri Yavuz, son yapılan genel kurulla ilgili çağrısında da atkıyla gelinmesi vurgusunu yapmıştı. Yavuz’un bu çağrısı ses getirdi, amacına önemli ölçüde ulaştı. Salonda atkılı ve formalıların sayısı bir hayli fazlaydı. Daha önce atkı veya forması alıp evinde unutanlar olabilir veya ilk kez atkı ile forma almak isteyenler olabilir diye salon girişine bir satış standı koyulmuştu. Merak edip sordum stanttan ne kadar atkı, forma satışı yapıldı diye.

KONGREDEKİ SATIŞLAR

Kulüpten aldığım resmi rakamları aktarayım. 39 adet atkı satışı olmuş, bir tane de kupa bardak alınmış. Stantta çocuk forma satışı vardı, onlardan alan olmamış. Bir atkının fiyatının 15 TL olduğunu da hatırlatalım. Kongreye 114 üyenin katıldığını düşünürsek, önceden almış atkılı gelmiş olanları da dikkate aldığımızda atkı satış rakamının hiç fena olmadığını söyleyebiliriz. Başkanımız atkısız gezmiyorsa, bizim yapmamız gereken de izinden gitmektir. Lütfen atkıyla gezmeyi alışkanlık haline getirelim.

Bedri Ağabey finali 2’nci adam olarak yapacak

İlk aklıma geldiği kadarıyla Türk futbolunun özerk olmasında, Türk futbol hakemlerinin Türkiye çapında örgütlenmesinde, ilimizdeki yapılanmasında, TFF Temsilciler kurulunun hayata geçirilmesi ve gelişiminde önemli payı vardır Bedri Dölkeleş’in. Birçok kez Merkez Hakem Kurulunda görev yaptı. Haluk Ulusoy dışındaki tüm federasyon başkanları onunla çalıştı. Ki, bildiğim kadarıyla Ulusoy ile çalışmama kendisinin kararıdır. Federasyon başkanları veya MHK’nın başına gelenler kaşına gözüne merakından değil, işin erbabı olduğu için davet ediyorlar onu.

50 YILDIR FUTBOLUN İÇİNDE

Düşünün Türk futbolu 1992’de özerk oldu, o günden bu yana Bedri Ağabey federasyonun içindedir, çok önemli görevlerde bulunmuştur. Hatta öncesi de vardır, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü dönemlerinde de o çatı altında, profesyonel bir yöneticiydi. Sevgili Dölkeleş, “Makamlara paraşütle gelenlerin, tepe taklak gidişleri tarihin öğüdüdür. Biz 50 yıldır futbolun içinde ve hala görev için aranıyorsak indikleri yerin aslında çukur olduğunu fark edemeyenlere sırtımızı döndüğümüzdendir. Zeka ve kavrayışı kısa olanlarla işimiz hiç olmadı, daha da olmaz” paylaşımıyla durumu çok güzel özetlemişti.

İSTESE BAŞKAN DA OLURDU

Malum, geçen hafta Merkez Hakem Kurulu yeni bir görev dağılımı yaptı. Bedri Dölkeleş’e Başkanvekilliği ve icra kurulu üyeliği uygun görüldü. Daha önceki MHK’larda hakem veya gözlemci atama sorumluluğu gibi görevleri üstlenen Dölkeleş, yanılmıyorsam ilk kez MHK’da ikinci adam noktasına geldi. Tabi ki, bu ilimiz için bir gurur, mutluluk kaynağı. Sonuçta bizden biri Merkez Hakem Kurulu’nda Başkanvekili gibi önemli bir göreve geldi. Aslında Bedri Ağabey istese çok önce MHK’ya Başkanvekili de olurdu, Başkan da.

İNŞALLAH FİNAL UZUN SÜRER

Pek göz önünde olmayı seven biri değildir çünkü işin mutfak tarafında olmayı hep tercih etmiştir. Bugün Başkanvekilini üstlenmesinin nedenini artık hizmette finale gelmiş olmasına bağlıyorum. Kendisi açıklamıştı. Bu MHK’deki görevi bitince tamamen emekliye ayrılacak. Hizmette son dönemini bu şekilde geçirmek, final yapmak istiyor. Çok daha fazlasını hak etmiştir. Sevgili Bedri Ağabeye MHK başkanvekili görevi hayırlı uğurlu olsun. Dilerim artık hizmetteki bu final dönemi mümkün olduğunca uzun sürer, çünkü Türk futboluna, hakemliğine katacağı daha çok şeyler var.