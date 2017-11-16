Derince AŞ-Gebze maçı yarına alındı

Futbol Federasyonu Kocaelispor’un da aynı gün, 13.30’da Düzyurtspor ile oynayacak olmasından dolayı Derince AŞ-Gebzespor müsabakasını yarına aldı. 17 Ağustos Stadı’ndaki maçın başlama saati yine 14.00 olarak belirlendi.

BAL’DA BİR DİĞER KENT DERBİSİ DERİNCE’DE OLACAK

BAL’da bu hafta sonu iki derbiye sahne olacak. Derince AŞ - Gebzespor maçı cumartesi oynanacak. BAL 9.Grupta yer alan iki temsilcimiz Belediye Derincespor ile Çayırovaspor da, bir başka kent derbisinde buluşuyor. Pazar günü Derince Doğal Çim sahadaki karşılaşmanın başlama saati 14.00 olarak belirlendi. 9.Grup’ta düşme korkusunu yaşayan iki takım arasındaki maçta kazanan çok önemli avantaj sağlayacak.

